Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kral Kaybederse; tutku, ihanet ve güç oyunlarıyla harmanlanmış bir hikâyeyi, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyayı gözler önüne sererek anlatacak. Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizi, 11 Şubat Salı akşamı başlıyor.