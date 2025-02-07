Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan Kral Kaybederse dizisi şubat ayında ekranlara merhaba diyecek. Peki, Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik...
Eşsiz hikayesiyle adından söz ettirecek olan sezonun iddialı projelerinden Kral Kaybederse’ye dair ilk ayrıntılar paylaşıldı. Yapımını OGM PICTURES’ın, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.