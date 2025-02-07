Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu)

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. Başarılı oyuncu kadrosuyla şimdiden merak konusu olan Kral Kaybederse dizisi şubat ayında ekranlara merhaba diyecek. Peki, Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusuna dair ayrıntıları derledik...

Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 1

Eşsiz hikayesiyle adından söz ettirecek olan sezonun iddialı projelerinden Kral Kaybederse’ye dair ilk ayrıntılar paylaşıldı. Yapımını OGM PICTURES’ın, yapımcılığını ise Onur Güvenatam’ın üstlendiği dizinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay oturuyor. Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

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Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 2

KRAL KAYBEDERSE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Kral Kaybederse; tutku, ihanet ve güç oyunlarıyla harmanlanmış bir hikâyeyi, hiçbir şeyin göründüğü gibi olmadığı bir dünyayı gözler önüne sererek anlatacak. Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyacak olan dizi, 11 Şubat Salı akşamı başlıyor.

Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 3

KRAL KAYBEDERSE ANA KARAKTERLERİ

İddialı kadrosuyla ön plana çıkan dizide; Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın büyük aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.

Kral Kaybederse dizisi ne zaman başlıyor? (Kral Kaybederse dizisi oyuncu kadrosu ve konusu) - 4

KRAL KAYBEDERSE OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin kadrosunda; Halit Ergenç,
Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

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