Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı
Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan diziye; Kenan Baran'ın gizli sevgilisinin ortaya çıkması damga vurdu. İşte Kral Kaybederse ilk bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu Kral Kaybederse, ekran macerasına başladı. Dizide; Kenan Baran'ın ihtişamlı hayatı ve herkesten gizlediği sevgilisinin ortaya çıkması dikkat çekti.