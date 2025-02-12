Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, bu akşam ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan diziye; Kenan Baran'ın gizli sevgilisinin ortaya çıkması damga vurdu. İşte Kral Kaybederse ilk bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu Kral Kaybederse, ekran macerasına başladı. Dizide; Kenan Baran'ın ihtişamlı hayatı ve herkesten gizlediği sevgilisinin ortaya çıkması dikkat çekti.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 2

Kral Kaybederse ilk bölümde; yaşlılığında bakımevinde olan Kenan Baran'ın 30 yıl önceki hayatına ışık tutuldu.

Her kadının dikkatini çeken Kenan Baran, eşi Handan'ı görmek için eve uğradıktan sonra hep gittiği restoranda arkadaşlarıyla bir araya geldi.

Kenan Baran içeride eğlenirken; yoksul ve sıkıntılı bir ailede yaşayan Fadi ise arkadaşının desteğiyle aynı restorana iş görüşmesi için gitti.

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 3

KENAN VE FADİ'NİN İLK KARŞILAŞMASI

İş görüşmesi yapacağı Süleyman'ı bekleyen Fadime, Kenan'ın kahkahalarını duyup içeri bakarken; arkasındaki vazoyu kırdı. Fadime'yi fark eden Kenan ise onun yanına gidip elinin kanadığını söyleyerek yardım etti.

Ardından Süleyman kendisiymiş gibi davranan Kenan Baran, şef garson geldiğinde "İşte yeni elemanın. Hadi hayırlı olsun" dedi.

Şef garson Süleyman ise Fadime'yi "Bu kapıdan gireni hafife almayacaksın" diye uyarıp "Bundan böyle senin adın Fadi" dedi.

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 4

KENAN'DAN FADİ'YE YARDIM

Fadime işe kabul edilirken; arkadaşları da Kenan'a gıpta ediyordu. Aynı anlarda Handan da arkadaşlarıyla vakit geçirdi ve Özlem'e yemeğe kalması için ısrar etti.

Handan, Kenan ile ilgili şüpheleri konusunda Özlem ile dertleşirken; Fadi de yorgunluğu nedeniyle sınava geç kaldı.

Ardından Kenan'ın şoförünün talebiyle Handan'ın tamire giden yüzüğünü almaya giden Fadi, pakedi alamayınca Kenan yardımına konuştu.

Fadi'den özür dilenmesini sağlayan Kenan, ona tavrıyla ilgili dikkatli olmasını söylerken; yüzüğü eşi Handan'a götürmesini söyledi.

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 5

HANDAN: KENAN'IN HAYATINDA BİRİ VAR GALİBA

Fadi'den yüzüğü alan Handan ise, Kenan'ın cebinden düşen pırlanta bilekliği buldu.

Özlem'i arayan Handan, "Galiba Kenan'ın hayatında biri var. Bana gelebilir misin lütfen?" dedi. Ardından Özlem'e şüphelerini anlatan Handan, o kadını bulup yüzleşmek istediğini ifade etti.

Aynı anlarda kendisinden yardım isteyen gece kulübü Tolga'ya el uzatan Kenan Baran, Hikmet Bey'i ikna ederken; Handan'ın istediği konsere bilet de buldu.

Akşam konserde eğlendikten sonra İzmir'deki şantiyeye gideceğini söyleyen Kenan, pırlanta bilekliğin cebinde olduğu ceketi giymek istedi.

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 6

HANDAN, KENAN'I TAKİP ETTİ

Onun bu hareketinden şüphelenen Handan ise kocasını takip etti ve otele geldi. Handan, odanın kapısında beklerken; Kenan da Özlem'e bileziğini verip "Handan kapıda. Hazır mısın yüzleşmeye?" dedi.

Kenan, kapıyı açarken Özlem gözyaşlarına boğulurken; yüzleşmeye cesareti olmayan Handan ise kaçtı.

"HER ŞEYİ PLANLADIN DEĞİL Mİ ÖZLEM?"

Kenan, Özlem'e "Her şeyi Handan bizi yakalasın diye planladın değil mi?" diye kızarken; Özlem de "Artık anlasın istiyorum, sadece benim olmanı istiyorum" dedi.

Daha da sinirlenen Kenan, Özlem'e "Bir anlaşma yaptık biz. Beni paylaşmak istemiyormuş, sen buna kendin karar veremezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin" diyerek onu terk etti.

Kral Kaybederse ilk bölümüyle beğeni topladı: Kenan Baran'ın büyük sırrı ortaya çıktı - 7

Kral Kaybederse'nin ilk bölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Ah Kenan"
"Halit Ergenç oynadığı her rolün hakkını veriyor"
"Özlem'den kolay kurtulamayacak"
"Keşke kaçmasaydın Handan"
"Özlem'i iyi biri sanmıştım"
"Handan'ın o oteli tepe taklak etmesi gerekiyordu"

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