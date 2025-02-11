KRAL KAYBEDERSE KARAKTERLERİ

KRAL KAYBEDERSE KENAN BARAN-HALİT ERGENÇ

Gücün ve ihtişamın simgesi… Her istediğine, istediği anda sahip olabileceğine inanan, varoluşuyla herkesi ama özellikle kadınları baştan çıkarmasını çok iyi bilen bir kral… Beğenilmek ve kazanmak hayattaki tek amacı. Peki ya kaybetmek? Onun sözlüğünde böyle bir kelime yok. Oysa henüz kendisi bile farkında olmasa da, krallığının sıkı sıkıya örülmüş duvarları arasında kaybetmekten korkan küçük bir çocuk saklı...