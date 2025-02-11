Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri)

Günlerdir tanıtımlarıyla dikkat çeken Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümü 11 Şubat Salı günü izleyicilerle buluşacak. Kral Kaybederse dizisinin ilk bölümünde dizinin kadrosu ve karakterlerine ilişkin ayrıntılar belli olacak. Peki, Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? İşte Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterlerine ilişkin ayrıntılar belli olacak.

Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 1

Yeni sezonda izleyicilerle buluşmaya hazırlanan "Kral Kaybederse", güçlü hikayesi ve iddialı oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. OGM Pictures imzasını taşıyan yapım, büyük beklentilerle ekran serüvenine başlıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 2

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizi, başarılı ve kibirli bir adamın hayatındaki çarpıcı değişimi ele alıyor. Gücün zirvesindeyken hayatı altüst olan Kenan Baran, yaşadığı düşüşle birlikte geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalır. Bu süreçte, onu bekleyen büyük değişim izleyiciye dramatik ve etkileyici bir şekilde aktarılacak.

Başarılı oyuncu kadrosuyla adından söz ettiren dizinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz yer alıyor.

Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 3

KRAL KAYBEDERSE KONUSU

Her kadın kralı ister. Ancak kral, istediğini alır… Para, şan, şöhret ve bir erkeğin sahip olabileceği maksimum karizma! Herkesin arzuladığı, çapkın ve etkileyici bir adam olan Kenan Baran, dışarıdan kusursuz görünen evliliğinin yanı sıra gizli bir ilişkiye de sahiptir. Ancak eşi Handan, Kenan’ın son zamanlarda artan iş seyahatlerinden rahatsızlık duymaya başlamıştır. Cebinde bulduğu bir bileklik, şüphelerini iyice pekiştirir. Yakın arkadaşı Özlem’in de desteğiyle, bu kez gerçeğin peşine düşmeye kararlıdır.


Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 4

Öte yandan, yoksul ve sıkıntı dolu bir ailede yaşayan Fadi, maddi imkânsızlıklar sebebiyle aradığı iş fırsatını üniversiteden bir arkadaşının vasıtasıyla Kenan’ın mekânında bulur. Daha önce hiç alışık olmadığı bir dünyaya adım atan Fadi, Kenan’la tanıştığı andan itibaren ona karşı büyük bir hayranlık besler. Onun gözünde Kenan, adeta bir kraldır.

Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 5

KRAL KAYBEDERSE KARAKTERLERİ

KRAL KAYBEDERSE KENAN BARAN-HALİT ERGENÇ

Gücün ve ihtişamın simgesi… Her istediğine, istediği anda sahip olabileceğine inanan, varoluşuyla herkesi ama özellikle kadınları baştan çıkarmasını çok iyi bilen bir kral… Beğenilmek ve kazanmak hayattaki tek amacı. Peki ya kaybetmek? Onun sözlüğünde böyle bir kelime yok. Oysa henüz kendisi bile farkında olmasa da, krallığının sıkı sıkıya örülmüş duvarları arasında kaybetmekten korkan küçük bir çocuk saklı...
Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 6

KRAL KAYBEDERSE HANDAN-ASLIHAN GÜRBÜZ

Kralın yanındaki kraliçe… Kenan Baran’ın zarif ama kırılgan eşi. Sevgiye olan açlığı, onu Kenan’a bağımlı kılan en önemli nedenlerden biri… Tam da bu yüzden hiç tahmin etmediği biriyle aldatıldığını öğrendiğinde, hayatının seçimini yapmak zorunda kalacak… Handan bu sefer kendisini mi seçecek? Yoksa yıllardır bağımlı olduğu adamın büyüsüne bir kez daha mı kapılacak?

Kral Kaybederse oyuncu kadrosunda kimler var? (Kral Kaybederse oyuncuları ve karakterleri) - 7

KRAL KAYBEDERSE ÖZLEM- NİLPERİ ŞAHİNKAYA

Handan’ın en yakın arkadaşı; güzel, çekici ve başarılı bir kadın. Dışarıdan güçlü ve kendinden emin görünse de içinde kocaman bir boşluk var. İşte bu boşluk, günü geldiğinde yasakların cazibesiyle dolacak; tutkuları, onu içsel bir çatışmaya ve riskli bir yolculuğa sürükleyecek.

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