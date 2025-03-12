Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran"
Kral Kaybederse, dün akşam 5. bölümüyle Star TV'de izleyici ile buluştu. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı diziye; Handan'ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem'in evlenmesi damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisi, 11 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.
Kral Kaybederse son bölümde; Handan'ın kapısını çalamayan Kenan, otele geldi.
Odada kendisini bekleyen Gözde'ye yalnız kalmak istediğini söyleyen Kenan Baran, geceyi tek başına geçirdi.