Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran"

Bu sırada Fikret de Handan'a 2 gün sonra gideceğini ve onunla bir yolculuğa çıkmasını teklif etti. Bunu düşünen Handan, Kenan ve Özlem'in düğün günü Neslihan'dan aldığı telefonla Fikret'le gitmeye karar verdi.

Neslihan, Özlem ile evlenmek üzere olan Kenan'a "Handan, Fikret'le gidiyor" dedi. Şoke olan Kenan, ne yapacağını bilemese de "Evet" dedi.