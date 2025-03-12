Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran"

Kral Kaybederse, dün akşam 5. bölümüyle Star TV'de izleyici ile buluştu. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı diziye; Handan'ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem'in evlenmesi damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisi, 11 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.

Kral Kaybederse son bölümde; Handan'ın kapısını çalamayan Kenan, otele geldi.

Odada kendisini bekleyen Gözde'ye yalnız kalmak istediğini söyleyen Kenan Baran, geceyi tek başına geçirdi.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 2

O sırada evinin eksikleriyle ilgilenen Handan, karşısında yıllar önce Kenan için terk ettiği babasını görünce şoke oldu.

Babası gelince evi terk ettiği günü hatırlayan Handan, "Hoş geldin, duydun demek" dedi.

Babası Müfit ise "O Kenan ilk defa düzgün bir şey yaptı, boşandığınızı haber verdi. Daha doğrusu şoförüyle haber uçurdu" dedi.

Handan'a onu götürmek istediğini söyleyen Müfit Bey, kızının tek başına yaşayacağını söylemesi üzerine gitti.

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 3

Özlem de eve gelmeyen Kenan yüzünden kıskançlık krizine girerken; Kenan ile Fikret de çiçekçide karşılaştı. İkili, birlikte oyun oynamak üzere sözleşti.

Kenan ile konuşmak üzere onun ofisine giden Özlem, gelinlik defilesi sürpriziyle onu şoke etti.

Özlem'in beğendiği gelinliği taşıyan mankenin Gözde olması ise Kenan'ı şaşırttı.

Defile sonrası Özlem'in ablası Nevin, kardeşi için endişelerini dile getirip onu bırakmasını rica etse de Kenan, bunu duymamazlıktan gelip Özlem'e bir şey belli etmedi.

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 4

Babasının gelişiyle sinirlenen Handan ise Kenan'ı aradı ve ona "Herkesin çalamadığı bir kapı var Kenan Baran, dün akşam gördük" dedi. İkilinin konuşmasını ise Özlem duydu.

Kulüpte Kenan'ın düğünü için hazırlıklar sürerken; Fadi de Banu'ya "Ben asla evli bir adama aşık olmam" dedi.

O sırada gelen Kenan, masa çiçeğini seçip arkadaşlarının yanına geçti.

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 5

İş arayışına başlayan Handan'ın görüştüğü Nergis ise Kenan'ı arayıp ne yapmasını istediğini sordu. Kenan'dan onay alan Nergis, Handan'ı arayıp yarın başlayabileceğini belirtti.

Bu sırada Neslihan ve Semih'in oyununa gelen Fikret ve Handan da baş başa yemekte bir araya geldi. İkili yemek yerken; Kenan ve Özlem de aynı restorana yemeğe geldi.

Bu durumdan rahatsız olan Handan, yeni patronunun Kenan ile konuştuğunu görünce olanları anladı. Fikret'in kendisini eve bırakmasına izin veren Handan, onunla yürüyüş yaparken; Özlem ile Kenan da tartışmaya başladı. Kavga sırasında Kenan kendisine Handan deyince çılgına dönen Özlem ise sevdiği adamdan af dilemek zorunda kaldı.

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 6

Bu sırada Fikret de Handan'a 2 gün sonra gideceğini ve onunla bir yolculuğa çıkmasını teklif etti. Bunu düşünen Handan, Kenan ve Özlem'in düğün günü Neslihan'dan aldığı telefonla Fikret'le gitmeye karar verdi.

Neslihan, Özlem ile evlenmek üzere olan Kenan'a "Handan, Fikret'le gidiyor" dedi. Şoke olan Kenan, ne yapacağını bilemese de "Evet" dedi.

Kral Kaybederse'de Handan seçimini yaptı! "Geç kaldın Kenan Baran" - 7

Bu sırada Handan da teknede kendisini bekleyen Fikret'in yanına geldi. İkili tekneyle açılırken; Kenan geldi. Ancak Handan'a yetişemedi.

Kral Kaybederse 5. bölümüyle sosyal medyada gündem oldu.

"Kenan bu kez kaybetti"
"Bazen kazanmak için gitmek gerek"
"Kenan gerçekten geldi"
"Geç kaldın Kenan Baran"
"Korkunç bir adam şu Kenan Baran, sırf kaybettim diye görünmemek için yaptıklarına bak"
"Gözyaşı üzerine mutluluk kurulmaz Kenan Baran"

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