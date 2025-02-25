Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın"

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, 25 Şubat'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.

Kral Kaybederse son bölümde; Kenan ödülünü alıp geceden ayrılırken; Özlem de Handan'a gitti. Özlem gözyaşlarıyla Kenan'a çok aşık olduğunu ve onu anlaması gerektiğini anlatırken; Handan da "Sen benim bu hayattaki en büyük hayal kırıklığımsın. Herkes beni uyardı ama ben seni hep korudum. Sen niye ağlıyorsun? Bırak ben ağlayayım. Sen Kenan'ı mı istiyorsun? İstediğin olacak ama sen hep vicdan azabı yaşayacaksın. Senin için çöküşün başladığı gün bugün. Bir gün hayatında ne Kenan ne de Handan olacak ama bu utanç sende baki kalacak" dedi.



Handan gözyaşlarıyla evden giderken Özlem, "Sıradan olsam beni yatağınıza almazdı" deyince iyice sinirlenen Handan da "Umarım hayat yaşatıklarınla sınar seni" deyip çıktı.