Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın"

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, bu akşam 3. bölümüyle ekranlara geldi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan diziye; Handan'ın kendisini terk etmesini hazmedemeyen Kenan Baran'ın sürpriz hamlesi damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın" - 1

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse, 25 Şubat'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.

Kral Kaybederse son bölümde; Kenan ödülünü alıp geceden ayrılırken; Özlem de Handan'a gitti. Özlem gözyaşlarıyla Kenan'a çok aşık olduğunu ve onu anlaması gerektiğini anlatırken; Handan da "Sen benim bu hayattaki en büyük hayal kırıklığımsın. Herkes beni uyardı ama ben seni hep korudum. Sen niye ağlıyorsun? Bırak ben ağlayayım. Sen Kenan'ı mı istiyorsun? İstediğin olacak ama sen hep vicdan azabı yaşayacaksın. Senin için çöküşün başladığı gün bugün. Bir gün hayatında ne Kenan ne de Handan olacak ama bu utanç sende baki kalacak" dedi.

Handan gözyaşlarıyla evden giderken Özlem, "Sıradan olsam beni yatağınıza almazdı" deyince iyice sinirlenen Handan da "Umarım hayat yaşatıklarınla sınar seni" deyip çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın" - 2

Kulübe giden Hadan'ı perişan halde gören Fadi, onu içeriye götürüp Kenan'a haber verdi. Evde Özlem'e neler olduğunu soran Kenan, hemen eşinin yanına koştu. Kenan'ın "Her şeyi düzeltebiliriz. Benden özür dilersen her şeyi geride bırakmaya hazırım. O kadını evimize sen soktun. Ne yaptın bu gece sen öyle? Hiç yakışıyor mu sana?" sözleriyle çılgına dönen Handan, "Ben seninle hiçbir yere gelmiyorum" deyip yakın arkadaşı Neslihan'a gitti.

Neslihan'dan "Beni uyardın ama seni dinlemedim, özür dilerim. Özlem'le Kenan'ın ilişkisi varmış" dedi.

Handan, geceyi orada geçirirken; Semih de Kenan'la konuşmaya gitti. Semih, arkadaşını bir türlü ikna edemezken; Özlem de Kenan'ı görmeye gitti. Özlem'i yollayan Kenan ise eşli davet olduğu için sekreterine Handan'ı arattı.

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın" - 3

Kenan'ın kendisini almasını söyleyen Handan, eve gidince yaşadıklarını hatırladı ve bütün eşyalarını toplayıp evi terk etti. Kenan şoke olurken; evinde onu bekleyen Özlem de yanına geldi. Onun güzel sözlerini dinlemeyen Kenan Baran ise Hikmet Bey'in davetine gitti.

Fadi'nin de mesai ücreti için orada olduğunu görünce şaşıran Kenan, akşam arkadaşlarıyla oyun oynayıp keyiflendi.

Kenan mekandan ayrılırken; Fadi'nin de çıktığını görünce "Gülbin, Fadi'yi biz bırakırız" dedi. Şoke olan Fadi, tedirgin bir halde arabaya bindi.

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın" - 4

Ertesi gün Handan'ı arayan Kenan, Özlem'e de onu sorarken; gittiği oteli buldu. Avukatıyla konuştuğu sırada Handan'ı duyan Kenan, onu bir notla akşam yemeğine davet etti.

Handan, Neslihan'ı arayıp akıl alan ve yemeğe gideceğini söylerken; Özlem de Handan'ı bulduğunu Kenan'a haber verdi ancak onu otele girerken gördüğünü belli etmedi.

Handan, Kenan'ın söylediği mekanda beklerken; onun gelmeyeceğini öğrendi ve avukatının getirdiği boşanma protokülüyle şoke oldu.

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın" - 5

Aynı anlarda Özlem ile yemeğe çıkan Kenan Baran ise Özlem'e evlenme teklif etti. Özlem de teklifi kabul etti.

Özlem'i koluna takıp kulübe arkadaşlarıyla buluşmaya giden Kenan, herkesi şoke ederken; Handan da Kenan'ın eşyalarını toplayıp herkesin gözü önünde kulübün bahçesinde yaktı.

Kral Kaybederse'de Kenan Baran'dan ters köşe! "Handan'a bu son kötülüğü de yaptın" - 6

Kral Kaybederse'nin 3. bölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Kenan bu nasıl hamle"
"Kenan'dan büyük ters köşe"
"Sırf terk edilen olmamak için Handan'a bu son kötülüğü de yaptın"
"Ah be Handan"
"Kenan hem suçlu hem güçlü"
"Handan'a o kadar üzüldüm ki"
"Kenan seni hak etmiyor Handan"
"Kenan Baran resmen sağ gösterip sol vurdu"
"Handan'a yazık oldu"
"Keşke o restorana hiç gitmeseydin Handan"
"Aslıhan Gürbüz oynamıyor adeta yaşıyor"
"Handan'ı delirtti ama kendi yıkılışı daha büyük olacak"

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