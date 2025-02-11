Kral Kaybederse'de Kenan Baran'ın sırrı ortaya çıktı! "Özlem'den kolay kurtulamayacak"

HANDAN, KENAN'I TAKİP ETTİ

Onun bu hareketinden şüphelenen Handan ise kocasını takip etti ve otele geldi. Handan, odanın kapısında beklerken; Kenan da Özlem'e bileziğini verip "Handan kapıda. Hazır mısın yüzleşmeye?" dedi.

Kenan, kapıyı açarken Özlem gözyaşlarına boğulurken; yüzleşmeye cesareti olmayan Handan ise kaçtı.

"HER ŞEYİ PLANLADIN DEĞİL Mİ ÖZLEM?"

Kenan, Özlem'e "Her şeyi Handan bizi yakalasın diye planladın değil mi?" diye kızarken; Özlem de "Artık anlasın istiyorum, sadece benim olmanı istiyorum" dedi.

Daha da sinirlenen Kenan, Özlem'e "Bir anlaşma yaptık biz. Beni paylaşmak istemiyormuş, sen buna kendin karar veremezsin. Bunun bedelini ödeyeceksin" diyerek onu terk etti.