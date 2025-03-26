Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem"

ÖZLEM İNTİKAM PEŞİNDE

Bu anlarda Fadi de Kaşif'in evine gittiği hemşireye giderek; onun çok hasta ve ölüm döşeğinde olduğunu öğrendi.



Gözde'nin çalıştığı firmayı arayan Özlem, onunla özel olarak görüşmek istediğini vurguladı. O kızla yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Özlem'e kızan ablası ise "Senin yüzleşmen gereken tek kişi Handan. Şu halinin tek sebebi Handan" dedi.



KENAN'DAN HANDAN'A TELEFON

Kulübe giden Kenan Baran ise oyundan kalkıp Handan'ı aradı. Onu kendi evinde bulan Kenan, konuşmadan kapattı.



Kenan eve dönerken; Özlem de Gözde ile yüzleşmeye gitti. Gözde'ye hesap soran Özlem, "Seni piyasadan sileceğim. Sürüm sürün sürüneceksin" dedi. Kenan'la arasında bir şey geçmediğini söylese de Özlem'i ikna edemeyen Gözde, "Siz de aynı şeyi yapmadınız mı? En yakın arkadaşınızın kocasını ayarttınız" dedi.



Özlem eve dönerken; Kenan da Selim'i arayıp ertesi sabah kahvaltıya geleceklerini söyledi.