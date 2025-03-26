Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem"
Kral Kaybederse'nin dün akşamki 7. bölümüne; Kenan ile Handan'ın yeniden yakınlaşması ve ikisine gelen gizli notlar damga vurdu. İşte Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse son bölümdeki detaylar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse her salı heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor.
ÖZLEM'E BÜYÜK ŞOK
Kral Kaybederse son bölümde; Kenan'ın cebinde Gözde'nin bıraktığı kartı bulan Özlem, onun masajda olmadığını fark edince öfkelendi.
Bu sırada soluğu Handan'ın yanında alan Kenan ise "Sana geleceğim demiştim" dedi. Sinirlenen Handan ise Kenan gitmeyince orayı terk etti.
Otele gelen Kenan, Özlem'i lobide görüp şaşırırken; Özlem de ablasının çok hasta olduğunu ve dönmeleri gerektiği yalanını söyledi.