Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem"

Kral Kaybederse'nin dün akşamki 7. bölümüne; Kenan ile Handan'ın yeniden yakınlaşması ve ikisine gelen gizli notlar damga vurdu. İşte Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse son bölümdeki detaylar... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 1

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse her salı heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

ÖZLEM'E BÜYÜK ŞOK

Kral Kaybederse son bölümde; Kenan'ın cebinde Gözde'nin bıraktığı kartı bulan Özlem, onun masajda olmadığını fark edince öfkelendi.

Bu sırada soluğu Handan'ın yanında alan Kenan ise "Sana geleceğim demiştim" dedi. Sinirlenen Handan ise Kenan gitmeyince orayı terk etti.

Otele gelen Kenan, Özlem'i lobide görüp şaşırırken; Özlem de ablasının çok hasta olduğunu ve dönmeleri gerektiği yalanını söyledi.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 2

ÖZLEM İNTİKAM PEŞİNDE

Bu anlarda Fadi de Kaşif'in evine gittiği hemşireye giderek; onun çok hasta ve ölüm döşeğinde olduğunu öğrendi.

Gözde'nin çalıştığı firmayı arayan Özlem, onunla özel olarak görüşmek istediğini vurguladı. O kızla yüzleşmesi gerektiğini söyleyen Özlem'e kızan ablası ise "Senin yüzleşmen gereken tek kişi Handan. Şu halinin tek sebebi Handan" dedi.

KENAN'DAN HANDAN'A TELEFON

Kulübe giden Kenan Baran ise oyundan kalkıp Handan'ı aradı. Onu kendi evinde bulan Kenan, konuşmadan kapattı.

Kenan eve dönerken; Özlem de Gözde ile yüzleşmeye gitti. Gözde'ye hesap soran Özlem, "Seni piyasadan sileceğim. Sürüm sürün sürüneceksin" dedi. Kenan'la arasında bir şey geçmediğini söylese de Özlem'i ikna edemeyen Gözde, "Siz de aynı şeyi yapmadınız mı? En yakın arkadaşınızın kocasını ayarttınız" dedi.

Özlem eve dönerken; Kenan da Selim'i arayıp ertesi sabah kahvaltıya geleceklerini söyledi.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 3

TALİHSİZ KARŞILAŞMA

Özlem ve Kenan, kahvaltılarını yaparken; telefonla arayıp yardımcıya haber veren Handan geldi. Arkadaşının geleceğinden haberi olmayan Neslihan ne yapacağını bilemezken; Özlem, Handan ve Kenan büyük şok yaşadı.

Bu talihsizlik sonrası erkekler kulübe gitme kararı alırken; Kenan da soluğu Handan'ın kapısında aldı.

Handan'ı gördükten sonra perişan olan Özlem, Neslihan ile Gül'ün kendisi hakkında söylediklerini duyup gitti.

"KENAN BARAN KAPINDA YALVARIYOR"

Handan'a kapıyı açmasını söyleyen Kenan "Resmen tarih yazıyoruz burada. Kapında yalvarıyorum. Sadece 5 dakika istiyorum" dedi.

Gitmesini söylese de direnemeyen Handan ise kapıyı açtı. Kenan, ondan çay isterken; Özlem kapıya geldi.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 4

"BANA YARDIM ET HANDAN"

Handan, Özlem'i içeri alırken; Kenan da saklandı. "Söylediklerin harfi harfine oldu Handan. Artık uyku uyuyamıyorum, herkesten ve her şeyden şüphe ediyorum. Lütfen yardım et bana" diyen Özlem, "Sen olsan bunu yapmazdın. Aramızda iyi olan sensin. Lütfen beni affet, kurtar beni bu vicdan azabından" dedi.

"HERKESİN GÜNAHI BOYNUNA"

İkili karşılıklı gözyaşlarına boğulurken; Handan, "Ne sen eski Özlem'sin ne ben eski Handan'ım. Herkes bunu tercih etti, herkesin günahı da boynuna. Yaslanıp ağlayacak omuz benimki değil, kusura bakma" dedi.

Özlem gittikten sonra Handan'ın yanına dönen Kenan, "Duydun işte her şeyi" derken; Handan ona kızdı ve gitmesini istedi.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 5

Aynı akşam Neslihan ve onun arkadaşıyla iş yemeğine katılan Handan, önce Kenan'ı gördü. Ardından çalışacağı sponsor firmanın sahibinin Özlem olduğunu öğrendi.

GÖZDE, KENAN İLE BULUŞTU

O sırada Gözde ve Burcu da Kenan ile konuşmaya geldi. Gözde, "Mesele Özlem Hanım. Size verdiğim kartviziti bulmuş, benden hesap sordu" dedi.

Özlem ile aynı masada oturmak zorunda kalan Handan, Kenan'ın gündüz söylediği "Aslolan biziz Handan. Biz birbirimiz olmadan yapamayız, bunu sen de biliyorsun" sözlerini ve öpüşüp sarıldıklarını hatırladı.

Gözde'yi dinleyen Kenan Baran ise "Benim karım haklı. Hepimiz yetişkin insanlarız. Yaptıklarınızın bedelini ödemelisiniz" deyip onu yolladı.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 6

"BİRİ BİZİ İZLİYOR KENAN"

Handan'ı tuvalette yakalayan Kenan ise ona kahvaltıya gitmesi için söz aldı. Handan o sırada birinin onu izlediklerini söylese de kimseyi göremediler.

KENAN VE HANDAN'A GİZEMLİ NOTLAR

Ertesi sabah Handan, Kenan'ı beklerken; Neslihan çat kapı geldi. Bu sırada arabasında bir not bulan Kenan ise Handan'ı arayıp ona gelemeyeceğini otelde buluşmaları gerektiğini söyledi.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 7

"BİRİ BİZİ GÖRDÜ"

Otele giden Handan, Kenan'a bırakılan notun aynısının kendisine de geldiğini ifade etti. Handan, "Demek ki biri bizi gördü. Bence çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Çok tedirginim, gitmem gerekiyor" dedi.

Kenan, Handan'ı ikna etmeye çalışırken biri odayı aradı.

Özlem'in kıskançlık krizleri ve Handan ile Kenan'ın yakınlaşması sosyal medyadan yorum yağdı.

"Özlem hem en yakın arkadaşının kocasını çaldın hem de ondan yardım istiyorsun"
"Kimse kimseye bu kadar güvenmemeli"
"Bu notları yazan ya Neslihan ya da Gözde"
"Handan ne yapıyorsun?"
"Özlem'in ablası da ikisini görmüş olabilir"
"Kral her yerde bütün kadınlara yetişiyor"
"Gerçekler yüzüne tokat gibi çarpıyor Özlem"
"Bunlar iyi günlerin Özlem"

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı kim gördü? "Bunlar iyi günlerin Özlem" - 8

KRAL KAYBEDERSE 8. BÖLÜM FRAGMANI

Kral Kaybederse 8. bölüm fragmanına; Kenan ve Handan notları kimin yolladığını bulmaya çalışırken; Özlem'in intikam yemeği organize etmesi damga vurdu.

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