Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı?
Kral Kaybederse dizisi, her salı izleyici karşısına çıkıyor. Son olarak 7. bölümü yayınlanan dizide; yeniden yakınlaşan Kenan Baran ve Handan'a gelen gizemli not merak uyandırmıştı. Peki gizemli notları yazan kim? İşte tahminler...
Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Son olarak 7. bölümüyle ekranlara gelen dizide; bir inat uğruna Özlem ile evlenen Kenan Baran, eski eşi Handan'ın peşinde koşarken; biri onları kulüpte gördü.