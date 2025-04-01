Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı?

NESLİHAN

Aldatılan Handan'a destek olan ve ona her türlü yardımı yapan Neslihan'ın da notu yazabilecek bir başka kişi olduğu tahmin ediliyor.

Çünkü Handan'a yazlık evinin anahtarını veren Neslihan, komşulardan bir erkeğin geldiğini duysa da Handan kimsenin gelmediğini söylemişti.

Ayrıca Handan, Kenan için kahvaltı hazırlarken çatkapı ona giden Neslihan, arkadaşının "Sana şu an ne olduğunu anlatamam ama bir gün mutlaka açıklayacağım" deyip gitmesini anlayışla karşılamıştı.