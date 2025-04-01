Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı?

Kral Kaybederse dizisi, her salı izleyici karşısına çıkıyor. Son olarak 7. bölümü yayınlanan dizide; yeniden yakınlaşan Kenan Baran ve Handan'a gelen gizemli not merak uyandırmıştı. Peki gizemli notları yazan kim? İşte tahminler...

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 1

Star TV'nin sevilen dizisi Kral Kaybederse, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Son olarak 7. bölümüyle ekranlara gelen dizide; bir inat uğruna Özlem ile evlenen Kenan Baran, eski eşi Handan'ın peşinde koşarken; biri onları kulüpte gördü.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 2

"SİZİ GÖRDÜM"

Ertesi sabah hem Kenan'ın arabasına hem de Handan'ın kapısına "Sizi gördüm, ilişkinizi biliyorum" diye not bırakıldı.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 3

HANDAN İLE KENAN'I KİM GÖRDÜ?

Otel odasında Kenan Baran ile buluşan Handan, bu notla telaşlanıp "Demek ki biri bizi gördü. Bence çok büyük bir yanlış yapıyoruz. Çok tedirginim, gitmem gerekiyor" derken; odayı da biri aradı.

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Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 4

GİZEMLİ NOTLARI KİM YAZMIŞ OLABİLİR?

Yeniden görüşmeye başlayan Kenan ve Handan'ı kimin gördüğü merak konusu olurken; izleyiciler de sosyal medyadan tahminde bulundu. İşte gizemli notun sahibi olabilecek isimler...

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 5

MANKEN GÖZDE

Birçok kadın gibi Kenan'dan etkilenen ve ona yakın olmak isteyen Gözde, bıraktığı kartı Özlem'in bulmasıyla zor duruma düştü. Özlem'in kendisinden hesap sorup tehdit etmesiyle soluğu Kenan'ın yanında alan Gözde, istediği cevabı alamadı.

Kenan'ın karısını haklı bulmasıyla sinirlenen Gözde, bu işin peşini bırakmayacağını söylediği için birçok izleyici notları onun bıraktığını tahmin etti.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 6

ÖZLEM

Yakın arkadaşına ihanet etmesiyle duyduğu suçluluk ve akabinde evlendiği Kenan'ın gizemli tavırlarıyla kontrolü kaybeden Özlem, yaşadığı aldatılma korkusuyla dikkat çekiyor.

Kenan'ın her adımını takip etmeye çalışan Özlem, kulüpte ikiliyi görmüş ve onlara bir oyun kurmuş olabilir.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 7

ÖZLEM'İN ABLASI NEVİN

Özlem'in Kenan'la ilişkisine hatta evliliğine başından beri karşı olan Nevin'in de o gece kulüpte olması da Handan ve Kenan'ı görme ihtimalini ve kardeşini korumak için bu notları yazabilmiş olacağını akıllara getirdi.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 8

NESLİHAN

Aldatılan Handan'a destek olan ve ona her türlü yardımı yapan Neslihan'ın da notu yazabilecek bir başka kişi olduğu tahmin ediliyor.

Çünkü Handan'a yazlık evinin anahtarını veren Neslihan, komşulardan bir erkeğin geldiğini duysa da Handan kimsenin gelmediğini söylemişti.

Ayrıca Handan, Kenan için kahvaltı hazırlarken çatkapı ona giden Neslihan, arkadaşının "Sana şu an ne olduğunu anlatamam ama bir gün mutlaka açıklayacağım" deyip gitmesini anlayışla karşılamıştı.

Kral Kaybederse'de Kenan ve Handan'ı telaşlandıran olay: Gizemli notu kim bıraktı? - 9

KRAL KAYBEDERSE 8. BÖLÜM FRAGMANI

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse 8. bölüm fragmanına; Kenan ve Handan notları kimin yolladığını bulmaya çalışırken; Özlem'in intikam yemeği organize etmesi damga vurdu.

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