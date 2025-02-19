Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran

Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse'nin bu akşamki 2. bölümüne; Kenan ve Özlem'in ihanetinin ortaya çıkması damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 18 Şubat'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.


Kral Kaybederse son bölümde; Kenan ile yüzleşmeye cesareti olmayan Handan, gözyaşlarıyla Özlem'e gitti. Olanları Özlem'e anlatan Handan, "Kocamı takip ettim, beni kimle aldatıyor görmek istedim. Ama kapıyı çalamadım, cesaret edemedim" dedi.

Kenan'a zaafı olduğunu söyleyen ve eve dönen Handan, Kenan'ı evde görünce şoke oldu.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 2

Kenan ve Handan keyifli bir akşam geçirirken; Özlem de ablasına gidip "Kenan'a çok aşık oldum" dedi.

Ertesi sabah Kenan evden çıkınca Handan'a giden Özlem, barıştıklarını öğrenince Kenan'a gitti. Kenan Baran ise ofiste olmasına rağmen onunla görüşmedi.

Aynı anlarda çalıştığı birim değişen Fadi de İsmail'den Kenan Baran ile ilgili tüyolar aldı.

İsmail konuyla ilgili "Çantasının hemen elinden alınmasını ister. İkincisi içkisinin hemen tazelenmesini bekler. Üçüncüsü
kulübü bir sürü kadın arar, hepsine Kenan Bey'in orada olmadığını söyle" ifadelerini kullandı.

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 3

Özlem ısrarla Kenan Baran'a ulaşmaya çalışırken; Handan ve Kenan da yakın arkadaşları Semih'in oğlu Levent'in doğum gününe gitti.

Doğum günü partisine gelen ve sarhoş olan Özlem, Kenan'ın peşinden tuvalete gidip "Karına gelince ilgi, alaka bana gelince köpek çekmeler... Beni görmezden gelemezsin" dedi.

Özlem'e iyice sinirlenen Kenan, Handan'ın gelişiyle onu evine göndermek istedi. Bunu kabul etmeyen Handan ise arkadaşını kendi evine götürdü.

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 4

Aynı anlarda Fadi'nin babası da ablası Güllü'yü yaşça büyük biriyle nişanladı. Evden kaçan Güllü ise uçurumun kenarındayken Fadime; "Neden erkek olmadın? Bunların hepsi senin suçun diye her gün isyan ediyorum! Ama şimdi öleceksek birlikte öleceğiz" sözleriyle onu vazgeçirdi.

Fadi ne söylese babasını ikna edemezken; sabah uyanan Özlem ise Handan alışverişe gittikten sonra Kenan'a "Ailemin yanına İzmir'e gideceğim, kendime yeni bir hayat kuracağım" dedi.

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 5

Özlem, Handan'a da gideceğini söylerken; Kenan Baran'ın da kafa karışıklığı dikkat çekti.

Handan'dan da Özlem'in gideceğini duyunca iyice panik olan Kenan, onu arayıp ödül töreni öncesi otelde buluşmak istedi.

Kenan, Özlem ile yakınlaşırken; Handan da otele geldi. Bu kez kapıyı çalan Handan, "Açın kapıyı orada olduğunuzu biliyorum. Benimle yüzleşmeye cesaretiniz yok mu yoksa?" dedi.

Özlem ve Kenan'ın ihanetiyle sarsılan Handan, "Bu iğrençlikten bu sabaha kadar haberim yoktu. Aklımın ucundan bile geçmezdi. Ama sonra bunu gördüm" dedi ve bir fotoğraf uzattı.

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 6

Fotoğrafta Özlem'in kolundaki bilekliğe dikkat çeken Handan, sabah gizlice Özlem'in evine kanıt toplamaya gittiğini itiraf etti.

Telefonda konuştuklarını da bildiğini söyleyen Handan, "Sen de herkes gibisin Özlem, sondakinden bir öncekisin sadece unutma bunu. Sana gelince Kenan Baran bu oda ikimiz için de yolun sonu" dedi.

Özlem'e "Kırmızı çizgimi soruyordun... Buyur" diyen Handan, alyansını çıkardı.

Kenan ise hemen oraya terk edip kulüpteki ödül törenine gitti.

Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran - 7

Kral Kaybederse'nin 2. bölümü sosyal medyada gündem oldu.

"Keşke Handan Kenan'ı doğduğuna pişman etse"
"Helal olsun Handan sana"
"Handan'ın bu kadar erken öğrenmesini beklemiyordum"
"Kenan Baran ihanetinin bedelini çok acı ödüyor"
"Her kral bir gün kaybeder"
"Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran"
"Handan şimdi ne yapacak?"
"Kral bu kez gerçekten kaybettin"
"Handan ihaneti affetmeyecek"
"Handan şimdi ne yapacak?"

KRAL KAYBEDERSE 3. BÖLÜM FRAGMANI

Yeni bölüm sonrası Kral Kaybederse 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin  yeni tanıtımına; Özlem ile Handan arasındaki hesaplaşma damga vurdu.

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