Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran
Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı Kral Kaybederse'nin bu akşamki 2. bölümüne; Kenan ve Özlem'in ihanetinin ortaya çıkması damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse 18 Şubat'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.
Kral Kaybederse son bölümde; Kenan ile yüzleşmeye cesareti olmayan Handan, gözyaşlarıyla Özlem'e gitti. Olanları Özlem'e anlatan Handan, "Kocamı takip ettim, beni kimle aldatıyor görmek istedim. Ama kapıyı çalamadım, cesaret edemedim" dedi.
Kenan'a zaafı olduğunu söyleyen ve eve dönen Handan, Kenan'ı evde görünce şoke oldu.