Kral Kaybederse'de Handan'ı yıkan ihanet: Çöküşünü izlemek keyifli olacak Kenan Baran

Özlem ısrarla Kenan Baran'a ulaşmaya çalışırken; Handan ve Kenan da yakın arkadaşları Semih'in oğlu Levent'in doğum gününe gitti.



Doğum günü partisine gelen ve sarhoş olan Özlem, Kenan'ın peşinden tuvalete gidip "Karına gelince ilgi, alaka bana gelince köpek çekmeler... Beni görmezden gelemezsin" dedi.

Özlem'e iyice sinirlenen Kenan, Handan'ın gelişiyle onu evine göndermek istedi. Bunu kabul etmeyen Handan ise arkadaşını kendi evine götürdü.