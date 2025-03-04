Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez"

HANDAN VE KENAN BOŞANDI

Nikaha dakikalar kala Kenan’ın ortada olmadığını görüp, onu annesinin mezarlığında bulan Handan, hakime boşanırken bir talebi olmadığını söyledi.



Adliye çıkışı Handan, Kenan’a “Seninle evlendiğim günü hayatımın en mutlu günü sanıyordum ama daha mutlu günler de varmış” derken; Kenan da “İyi işte bundan sonra daha mutlu olursun” dedi. Handan ise “Olacağım” diyerek oradan ayrıldı.

"KENAN BU EVİ SANA ALDI HANDAN"

Handan, arkadaşlarına da Kenan ve Özlem’in ilişkisinin heyecan bittiği için kısa süreceğini söylerken; Neslihan ve Gül de onu bir eve götürdü. Neslihan, “Kenan bu evi senin için aldı” deyince çılgına dönen Handan boşandığı için aciz biri olmadığı söyledi.