Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez"
Kral Kaybederse dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Handan'dan boşanıp Özlem'le evlilik hazırlıklarına başlayan Kenan Baran'ın standartlarından vazgeçmemesi damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, 4 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.
Kral Kaybederse son bölümde; Kenan’la bu kez anlaşmalı boşanmak üzere adliyede karşı karşıya gelen Handan, 5 yıl önce evlendikleri günü hatırladı.