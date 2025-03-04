Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez"

Kral Kaybederse dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Bu akşam 4. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Handan'dan boşanıp Özlem'le evlilik hazırlıklarına başlayan Kenan Baran'ın standartlarından vazgeçmemesi damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümün detayları... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse, 4 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.

Kral Kaybederse son bölümde; Kenan’la bu kez anlaşmalı boşanmak üzere adliyede karşı karşıya gelen Handan, 5 yıl önce evlendikleri günü hatırladı.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 2

HANDAN VE KENAN BOŞANDI

Nikaha dakikalar kala Kenan’ın ortada olmadığını görüp, onu annesinin mezarlığında bulan Handan, hakime boşanırken bir talebi olmadığını söyledi.

Adliye çıkışı Handan, Kenan’a “Seninle evlendiğim günü hayatımın en mutlu günü sanıyordum ama daha mutlu günler de varmış” derken; Kenan da “İyi işte bundan sonra daha mutlu olursun” dedi. Handan ise “Olacağım” diyerek oradan ayrıldı.

"KENAN BU EVİ SANA ALDI HANDAN"

Handan, arkadaşlarına da Kenan ve Özlem’in ilişkisinin heyecan bittiği için kısa süreceğini söylerken; Neslihan ve Gül de onu bir eve götürdü. Neslihan, “Kenan bu evi senin için aldı” deyince çılgına dönen Handan boşandığı için aciz biri olmadığı söyledi.

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 3

KENAN'DAN ÖZLEM'E SÜRPRİZ ÜSTÜNE SÜRPRİZ

O sırada evlenecekleri için bir hayli heyecanlı olan Özlem ise Kenan, aynı evde yaşamak isteyince hayal kırıklığına uğrasa da ses çıkarmadı. Handan’ın evi kabul etmediği haberiyse Kenan Baran’a ulaştı.

KENAN'DAN FADİ'YE JEST

Bu sırada kulübe giden Kenan da düğün davetiyesini dağıtıp arkadaşlarını davet etti. Herkes tepki gösterince; Kenan da onları üstü kapalı tehdit etti.

Kulüpte tek başına kalan Kenan, Fadi’ye İngilizce kursu ayarladığını söyledi. O anlarda gelen Gülbin ise Özlem ile evlenme kararını gözden geçirmesi konusunda onu uyardı.

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 4

HANDAN'I YIKAN KARŞILAŞMA

Kenan’ın butikten kendisi için aldığı randevuya giden Özlem, o sırada karışıklık sebebiyle oraya giden Handan ile karşılaştı. Büyük bir şok yaşayan Handan, kapıda Kenan’ı da görünce “Sakın bir daha benim adımı ağzına alma” dedi. Koşa koşa yeni tuttuğu eve giden Handan, gözyaşlarına boğuldu.

Aynı anlarda Özlem de gözyaşlarına boğuldu ve “Her yere Handan’ın gölgesi düşüyor” dedi. Kenan da bunun olabilme ihtimalini hep bildiklerini ifade etti ve akşam yardım yemeğine birlikte gideceklerini söyledi.

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 5

Handan tek başına yıkılmış halde otururken; Fadime ve kardeşleri de evlenen ablaları Güllü’den ayrılmakta zorlandılar.

HANDAN DA DAVETE GELDİ

Akşam Özlem ile davete giden Kenan Baran, Fikret ile tanıştı. Garsonla çarpışınca üzerine içki dökülen Özlem, ortalığı ayağa kaldırırdı. Neslihan’ın “Asla Handan olamayacaksın” sözlerine takılan Özlem, mikrofonu alıp Kenan ile evleneceklerini ilan etti. Tam bu gelişme ardından Handan kapıdan girdi.

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 6

KENAN, HANDAN'IN PEŞİNDE

Başta Kenan olmak üzere herkes şaşırırken; Fikret, Handan’ı dansa kaldırdı. Dans sonrası Handan’ın tuvalete gittiğini gören Kenan, peşinden gidip kapıyı kilitledi. Handan’a iltifatlar yağdıran Kenan, onun kendi gecesi için geldiğine inanmazken Özlem geldi.

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 7

"KUTLA ZAFERİNİ ÖZLEM"

Neler olduğunu soran Özlem, Kenan’ı sıkışıtırırken Handan geceden ayrıldı. Özlem, ihanet ettiği yakın arkadaşına neden geldiğini çok iyi bildiğini söylerken: Handan da ona “Kutla zaferini, sana en fazla 1 ay veriyorum” dedi.

Aynı anlarda Kenan ile Özlem de eve döndü. Kenan’a Handan’la ne konuştuğuna dair sorular soran Özlem, giderek sinirlenince Kenan evden çıktı.

KENAN'IN ÇALAMADIĞI KAPI

Soluğu Handan’ın yeni evinin kapısında alan Kenan, onunla yüzleşmekten kaçtı. Otele giden Kenan Baran, başka bir kadının yanına gitti.

Kral Kaybederse'de Kenan'a Handan şoku! "Her kadın peşine düşmez" - 8

Handan'ın tek başına yeni bir hayata başlaması ve Kenan'ın ondan uzaklaşamaması sosyal medyada gündem oldu.

"Aynı otel aynı oda bu sefer başka kadın"
"Kaybettiğine dön de bir bak Kenan Baran"
"Unutma Özlem yuva yıkanın yuvası olmaz"
"Kenan'ın her fırsatta koştuğu kapı Handan'a çıkıyor"
"Vazgeçtiğin an vazgeçilmez olursun. Handan doğru yolda"
"Kenan nasıl kıskandı ama"
"İşte böyle bakarsın Kenan bey her kadın peşine düşmez"

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