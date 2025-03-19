Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan"
Kral Kaybederse dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam 6. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Özlem'in aldatılma korkusu ve Kenan'ın Handan hamleleri damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)
Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisi, 18 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.
KENAN ORTADAN KAYBOLDU
Kral Kaybederse son bölümde; Handan'ın peşinden giden Kenan'ın ortadan kaybolması Özlem'i endişelendirse de bozuntuya vermedi. Düğün konuklarını "Kenan telefonla konuşuyor" bahanesiyle oyalarken; Kenan sürpriz bir gösteriyle geri döndü. Gece sonu Özlem konukları uğurlarken; Kenan da sessiz bir yere kaçıp Fadi'den kendisine özel bir içecek istedi.