Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan"

"SENDEN BU GECEYİ İSTİYORUM HANDAN"

Kenan'ı karşısında görünce şoke olan Handan, "Nasıl buldun beni?" diye sorup onu yollamaya çalışsa da Kenan Baran gitmedi. Bunun üzerine Handan'ın gitmesini engelleyen Kenan, "Senden sadece bu geceyi istiyorum. Sen o tekneden bizim için indin" dedi.



"BİZ TAMİR OLMAYIZ"

Handan gitmesini söylese de onu dinlemeyen Kenan, bahçede oturunca; Handan da yanına oturdu. Sarılmış halde uyanan ikiliden Handan, kolyesinin koptuğunu söyledi. Kolyesini tamir ettireceğini belirten Kenan'a karşı çıkan Handan, "Biz de tamir olmayız" dedi. Kenan gizlice kopan kolyeyi alıp giderken, Handan'ın valizini de kapıya bıraktı.