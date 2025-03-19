Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan"

Kral Kaybederse dizisi salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Dün akşam 6. bölümüyle ekranlara gelen diziye; Özlem'in aldatılma korkusu ve Kenan'ın Handan hamleleri damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümde yaşananlar... (Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 1

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse dizisi, 18 Mart'ta heyecan dolu bir bölümle izleyici ile buluştu.

KENAN ORTADAN KAYBOLDU

Kral Kaybederse son bölümde; Handan'ın peşinden giden Kenan'ın ortadan kaybolması Özlem'i endişelendirse de bozuntuya vermedi. Düğün konuklarını "Kenan telefonla konuşuyor" bahanesiyle oyalarken; Kenan sürpriz bir gösteriyle geri döndü. Gece sonu Özlem konukları uğurlarken; Kenan da sessiz bir yere kaçıp Fadi'den kendisine özel bir içecek istedi.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 2

GÜLBİN'DEN KENAN'A UYARI

O sırada yanına gelen Gülbin, Kenan'ı uyarıp Handan'ın gidişiyle yıkılacağını söylerken; Özlem geldi. İkili evlerine giderken; Handan da Neslihan'ı arayıp iyi olduğunu haber verdi.

Ertesi sabah Kenan'a kahvaltı hazırlayıp yatağa götüren Özlem, onun eleştirilerine bozulsa da belli etmedi.

Balayına gideceklerini söyleyen Kenan, evden çıkar çıkmaz soluğu Handan'ın evinin önünde aldı. İnmeyeceğini ifade eden Kenan, manken Gözde'nin sürpriz ziyareti sonrası eve gitti ve balayını birkaç gün erteleyeceğini söyledi.

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 3

ÖZLEM'İN ALDATILMA KORKUSU

Kenan'ın "Şantiyeye gideceğim" sözlerine inanmayan Özlem, onu takip etti. Kenan Baran, şantiyeye gidince içi rahatlayan Özlem, arabası bozulunca stres oldu.

Ancak arabayı bir şekilde çalıştıran Özlem, durumu belli etmeden eve döndü. Ardından eşini arayan Kenan, şantiyede kalması gerektiğini belirtti.

KENAN, HANDAN'I NASIL BULDU?

Şirketten çıkıp bir eve giden Kenan'ın çaldığı kapıyı Handan açtı. Ardından Handan'ın Fikret'le gidemediği ve peşinden gelen Kenan'ı gördüğü ortaya çıktı. Neslihan'dan yardım isteyen ve kimseye bir şey söylememesini tembihleyen Handan, onun yazlık evine gitti. Handan'ın iskelede bıraktığı bavulunu alan Kenan, Neslihan'ın eşyaları aradığını fark edince onu takip ettiği ve Handan'ı bulduğu anlaşıldı.

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 4

"SENDEN BU GECEYİ İSTİYORUM HANDAN"

Kenan'ı karşısında görünce şoke olan Handan, "Nasıl buldun beni?" diye sorup onu yollamaya çalışsa da Kenan Baran gitmedi. Bunun üzerine Handan'ın gitmesini engelleyen Kenan, "Senden sadece bu geceyi istiyorum. Sen o tekneden bizim için indin" dedi.

"BİZ TAMİR OLMAYIZ"

Handan gitmesini söylese de onu dinlemeyen Kenan, bahçede oturunca; Handan da yanına oturdu. Sarılmış halde uyanan ikiliden Handan, kolyesinin koptuğunu söyledi. Kolyesini tamir ettireceğini belirten Kenan'a karşı çıkan Handan, "Biz de tamir olmayız" dedi. Kenan gizlice kopan kolyeyi alıp giderken, Handan'ın valizini de kapıya bıraktı.

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 5

"KAFANDA KURUYORSUN ÖZLEM"

Balayı otelini ayarlayıp ofise giden Kenan Baran, odasındaki koltukta uyuyan Özlem'i görünce şoke oldu. Onun üzerine ceketini örten Kenan, ikisine kahve getirirken; Özlem onun cüzdanını cebine koydu.

Özlem'e kendisine güvenmesi gerektiğini belirten Kenan, "Benim aşık olduğum kadın, beni takip etmeye tenezzül etmezdi. Olmayan şeyleri kafanda kuruyorsun, ben her şantiyeye gittiğimde bunu mu yaşayacağız" dedi.

Özlem gözyaşlarına boğulup özür dilerken; Kenan'ın sekreteri Sapanca'daki otelden telefon geldiğini ifade etti.

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 6

KENAN BARAN'DAN FADİ'YE JEST

Özlem çok mutlu olurken; Fadi, Kenan'ın ofisine geldi. Bahar, onu içeri almak istemese de Kenan onu gördü ve odasına çağırdı.

Fadi, "Bana önerdiğiniz kurstan geliyorum. Ama ödeme yapılmış, ben kimseye borçlu kalmak istemem" deyince; Kenan da ona "Sen kafanı bunlara yorma. Ben kendime yatırım yapıyorum, belki ileride bu şirketin uluslararası yazışmalarını sen yapacaksın" cevabını verdi.

Kral Kaybederse'de Kenan'dan şaşırtan hamleler! "Artık güçlü taraf Handan" - 7

ÖZLEM KENAN'IN, KENAN HANDAN'IN PEŞİNDE

Aşağıda bekleyen Özlem ise Kenan'ın başka bir arabayla tek başına gittiğini öğrenince tadı kaçtı.

Birlikte otele giden ikili, masaj için sözleşirken; Kenan'dan şüphelenen Özlem gizlice odaya çıktı ve ona Gözde'nin verdiği kartı gördü. Sonra aşağıya inen Özlem, Kenan'ın gittiğini duyunca çılgına döndü. Kenan Baran da o sırada bir kez daha Handan'a gitti ve "Sana daha yakın olabilmek için balayını burada bir otele aldım" dedi.

Kral Kaybederse'nin son bölümüne sosyal medyadan yorum yağdı.

"Yaşattığını yaşamadan kurtulamazsın Özlem"
"Korkunç bir karakter ama Kenan'ı izlemek inanılmaz zevkli"
"Ah be Handan yenilme zaafına"
"Kenan’ı şoklar içinde izliyorum inanılmaz bir manipülatör"
"Handan'ın kıymetini zamanında bilecektin Kenan"
"Artık güçlü taraf Kenan değil Handan"
"Kenan'a istediklerini yaptırma sırası Handan'da"

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