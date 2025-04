Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını"

ŞU AN REZİL OLMA NOKTASINDASIN"

Handan, "Buyum, ustam da sensin" deyince; Kenan "Bu yaptığınla her şeyi mahvettin" dedi. Gözyaşlarına boğulan Handan "Sadece evlilik cüzdanınla hayatındaki kadının adları değişti. Sen seni seven kadınları neden üzüyorsun hep? İnsanları kandırmayı, oyun oynamayı senden öğrendim" dedi.



Kenan ise ona notları gösterip "Ben bu notu senin evindeki daktiloyla ben yazdım. Bu sabaha kadar senin olduğun aklımın ucundan geçmiyordu. Ama bugün sen duş alırken; eve bakarken dolabın içinde kartlar, zarflar ve daktiloyu gördüm. Sonra bu notu yazdım. Notları karşılaştırınca anladım. Noldu dilini mi yuttun? İşte sen şimdi her şeyi mahvedip bitirdin. Şu an tam da rezil olma noktasındasın çünkü Özlem'e haber verdim buraya gelip kapıyı çalacak. Şu an tam da onunla aynı noktadasın, artık bir özür dilersin ondan" dedi.



Kenan Baran odayı terk ederken; Özlem de Handan içerideyken kapıya geldi.