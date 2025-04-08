Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını"

Star TV'de yayınlanan Kral Kaybederse'nin 8. bölümüne; Kenan ve Handan'a gelen notları kimin yolladığı ortaya çıktı. Kenan'ın son hamlesi ise bölüme damga vurdu. İşte Kral Kaybederse son bölümden ayrıntılar...(Haber: Bahar Gencer)

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 1

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, her salı heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Kral Kaybederse son bölümde; gelen telefon sonrası daha da tedirgin olan Handan, "Belli ki biri ya da birileri bizi gördü. Ben artık hiçbir şeyden emin değilim. Şu an bizimle oynuyor" deyince; Kenan resepsiyonu aradı ve arayanın bir kadın olduğunu öğrendi.

Kenan Baran, Gözde yaşananları anlatıp "İntikam almak için yapıyor olabilir. Ama halledeceğim sen hiç merak etme ve bana güven. Anladım ben durumu, sen git işlerini hallet" dedi.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 2

GİZEMLİ NOTLAR GELMEYE DEVAM EDİYOR

Ardından Gözde'nin yeniden defileye çıkmasını sağlayan Kenan, "Aramızdaki sorunu çözdük, sana hayatta başarılar" deyip beğendiği lacivert elbiseyi satın aldı. Ardından Handan'ı arayıp her şeyi hallettiğini söyleyen Kenan'ın arabasına bırakılan yeni notla canı sıkıldı.

Ablasını kendi evine çağıran Özlem, Gözde konusunu hallettiğini söyleyip "Şimdi sıra aslanı terbiye etmekte. Sen yardımcı kadının başında dur. Bu akşam kusursuz olsun istiyorum" deyip gitti.

O sırada Güllü de sokakta kalan kardeşlerine kol kanat gerdi ve Kaşif'e durumu anlatıp yardım istedi. Kaşif de Güllü'ye akşam annesiyle babasını yemeğe çağırmasını söyledi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 3

HANDAN'DAN ÖZLEM'E UYARI

Özlem'e sergi ile ilgili çalışmalarını sunan Handan, onun gelmesini beklerken gelen çiçeklerle ilgili uyarıda bulundu ve şöyle dedi:

"Özlem madem böyle oyunlara girip sırf bunun için beni çağırıyorsun. Oyunu kuralına göre oyna, eski bir dost tavsiyesi. Kenan çiçek yollarken adını soyadını yazmaz, bir dahakine 'K.B." yazdır olur mu?"

Handan gidince sinirlenen Özlem de ablasını arayıp "Ben şimdi eve geliyorum. Plan değişti, bu akşam o yemekler yenmeyecek" dedi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 4

ÖZLEM BARAN'DAN İNTİKAM YEMEĞİ

Özlem kendi elleriyle makarna yaparken; Fadi'nin fotoğrafını çeken fotoğrafçı da kulüpte düzenlenecek sergi için görüşmeye gitti.

Fadi, aldığı kıymayı çöpe attıran Banu'yla tartışırken; Özlem'in ablası da kapıda karşılaştığı Kenan'ı uyardı. Özlem, akşam yemeğinde yaptığı makarnayla tam not alırken; Handan arayıp bir not daha aldığını ve tehdit edildiğini söyledi.

Özlem eteğindeki taşları döküp Neslihan, Gül, Sami ve Semih'in en az kendisi kadar karaktersiz olduklarını söyledi. Kenan kendi hediyesini sorunca Özlem, "Sen hediyeni de notunu da aldın" dedi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 5

"BEN BU REZALETİ KALDIRAMAM KENAN"

Gece söz verdiği gibi Handan'la buluşan Kenan, kulübü rahatça konuşmaları için kapattırdı. Kenan "Özlem'e Hikmet Bey ile toplantı yapacağım deyip geldim. Bize bu notları yollayanı bulacağım" derken; Handan da "Bunu insanlar duymadan halledeceksin. Yoksa ben bu rezaleti kaldıramam" dedi.

Kenan'a bir tahmini olup olmadığını soran Handan, "Konu sen olduğunda herkes olabilir. Ben çok korkuyorum, artık görüşmemiz lazım. Farkında değil misin, insanlar bizi öğrenirse benim Özlem'den ne farkım kalacak? Yarın ya bu işi çözersin ya da ben artık yokum" dedi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 6

KENAN, HANDAN'IN YANINA KOŞTU

Ertesi sabah toplantıya gitmek için evden çıkan Kenan, kulübe gittiğinde Handan'ı aradı. Onun hasta olduğunu duyunca koşup yanına giden Kenan, Handan'a sevdiği çorbadan sipariş etti.

Semih ve Sami, Kenan'ın toplantıya gelmemesiyle sinirlenirken; Handan da Özlem'le olan görüşmesine gidemedi.

Kulübü arayan Kenan, Nevzat Bey'i toplantıya gidemese de ikna edince herkes rahat bir nefes aldı.

Kenan'ın ısrarıyla duş alan Handan, onun saçlarını taraması sonrası "Bu Kenan'ı bunca yıl nerede sakladın?" dedi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 7

NOTLARIN SIRRI ORTAYA ÇIKTI

Handan, Kenan'ı notlar konusunda sıkıştırırken; notu bırakan kişinin bulunduğuna dair telefon geldi. Kenan, buluştuğu kadını tanımadığını ifade ederken "Sizin ipiniz kimin elinde?" dedi.

Ahu Hanım ile birlikte giden Kenan, buluşacağı kişinin söylediği otelin kapısında indi. Ahu'nun verdiği anahtarı alan Kenan, odaya gitti. Odayı boş gören Kenan, montunu çıkarırken kapı çaldı ve Handan geldi.

Handan "İkimize de aynı notları gönderiyor, aynı notları yolluyor. Kenan kim bu?" derken, Kenan da "Birazdan öğreneceğiz, bir süre sonra teşrif eder diye düşünüyorum" dedi.

O sırada çalan telefonu açan Kenan, "Odadayım geldim seni bekliyorum, cevap versene" dedi. Lobide telefon eden isim ise Neslihan'dı.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 8

"KARŞINDAKİNİN DE KALBİ OLDUĞUNU ANLA DİYE YAPTIM"

Telefonu kapatan Handan, "Aldatılmak nasıl bir hismiş Kenan? Her şeyi ben yaptım, gözünün önündekini görememek nasıl bir hismiş anladın mı? Karşındakinin de bir kalbin olduğunu anla diye yaptım. Çünkü konuştuğumda anlamıyorsun" dedi.

Kenan da bunun üzerine "Sen bana oyun oynadın yani... Semih'in yazlığında battaniyenin altında yakınlaştığımızda sonrasında öpüştüğümüzde her şey farklı olacak dedik. Hiç mi bir şey ifade etmiyor, sen bu musun gerçekten?" yanıtını verdi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 9

ŞU AN REZİL OLMA NOKTASINDASIN"

Handan, "Buyum, ustam da sensin" deyince; Kenan "Bu yaptığınla her şeyi mahvettin" dedi. Gözyaşlarına boğulan Handan "Sadece evlilik cüzdanınla hayatındaki kadının adları değişti. Sen seni seven kadınları neden üzüyorsun hep? İnsanları kandırmayı, oyun oynamayı senden öğrendim" dedi.

Kenan ise ona notları gösterip "Ben bu notu senin evindeki daktiloyla ben yazdım. Bu sabaha kadar senin olduğun aklımın ucundan geçmiyordu. Ama bugün sen duş alırken; eve bakarken dolabın içinde kartlar, zarflar ve daktiloyu gördüm. Sonra bu notu yazdım. Notları karşılaştırınca anladım. Noldu dilini mi yuttun? İşte sen şimdi her şeyi mahvedip bitirdin. Şu an tam da rezil olma noktasındasın çünkü Özlem'e haber verdim buraya gelip kapıyı çalacak. Şu an tam da onunla aynı noktadasın, artık bir özür dilersin ondan" dedi.

Kenan Baran odayı terk ederken; Özlem de Handan içerideyken kapıya geldi.

Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını" - 10

Kenan'ın Handan'ı ava giderken avlaması sosyal medyada gündem oldu.

"Öyle bir ters köşe yaptı ki yok böyle bir şey"
"Ah Handan eline yüzüne bulaştırdın"
"Kenan Baran yine yaptı yapacağını"
"Notları yollayanın Handan olacağını hiç düşünmemiştim"
"Son yıllarda izlediğim en iyi ters köşeydi"
"Kral yine kaybetmedi"
"Handan oyun oynarken tuzağa düştü"
"Neslihan sanmıştım, Handan çıktı"

KRAL KAYBEDERSE 9. BÖLÜM FRAGMANI

Kral Kaybederse'nin 9. bölüm fragmanına; Handan'ı cezalandırmak isteyen Kenan'ın Fikret'le yeniden karşı karşıya gelmesi damga vurdu. 

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