Kral Kaybederse'de notların gizemi çözüldü! "Kenan yine yaptı yapacağını"

Başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, her salı heyecan dolu yeni bölümüyle ekranlara geliyor.

Kral Kaybederse son bölümde; gelen telefon sonrası daha da tedirgin olan Handan, "Belli ki biri ya da birileri bizi gördü. Ben artık hiçbir şeyden emin değilim. Şu an bizimle oynuyor" deyince; Kenan resepsiyonu aradı ve arayanın bir kadın olduğunu öğrendi.

Kenan Baran, Gözde yaşananları anlatıp "İntikam almak için yapıyor olabilir. Ama halledeceğim sen hiç merak etme ve bana güven. Anladım ben durumu, sen git işlerini hallet" dedi.