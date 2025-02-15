Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak?

Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı "Kral Kaybederse" dizisi, 2. bölümüyle 18 Şubat Salı akşamı Star’da ekrana gelecek. İşte yeni bölümden ayrıntılar...

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 1

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan, başrollerini Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın paylaştığı Kral Kaybederse, 18 Şubat Salı akşamı 2. bölümüyle ekranlara gelecek.

Yönetmen koltuğunda Taylan Biraderler ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin senaryosunu Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme alıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 2

18 Şubat Salı akşamı ekrana gelecek Kral Kaybederse’nin yeni bölüm konusu ise şöyle;

Kral’ın kadınları, kaybedeceklerini bildikleri oyunlara bile bile girerler. Çünkü Kral, onlara kendilerini hiç olmadıkları kadar değerli hissettirir.

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 3

Kenan’ın kendisini aldattığını öğrenen Handan, sessiz kalmayı tercih eder. Çünkü kocasını kaybetmek istemiyordur.

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 4

Bu zorlu süreçte en büyük desteği Özlem’den görür. Ancak Özlem, bir yandan Kenan’ın öfkesi altında ezilirken, diğer yandan en yakın arkadaşının en büyük acısına sebep olmanın vicdan azabını yaşamaktadır.

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 5

Kral her zaman istediğini alır. Kenan için Handan’ın kırılmış kalbini onarmak hiç de zor değildir. Ufak jestleri ve ilgisi, Handan’ı daha iyi hissettirirken Özlem’in kıskançlık krizlerine girmesine sebep olur. Böylece işler giderek daha da karmaşık bir hâl alır.

Öte yandan, aile içindeki meselelerin çıkmaza girmesi ve iş hayatındaki baskıların artması, Fadi’yi zorlu bir döneme sürükler.

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 6

KADRODA KİMLER VAR?

Kral Kaybederse dizisinin kadrosunda; Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Yapımını OGM Pictures’ın üstlendiği, Onur Güvenatam’ın yapımcılığını yürüttüğü Kral Kaybederse dizisinin yönetmen koltuğunda Yağmur Taylan, Durul Taylan ve Cem Toluay'ın oturduğu, Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan dizinin senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk kaleme alıyor.

Kral Kaybederse, 18 Şubat Salı 20.00’de Star’da.

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 7

İLK BÖLÜMDE NELER OLDU?

Star TV'nin yeni dizisi Kral Kaybederse, ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün paylaştığı, Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan diziye; Kenan Baran'ın gizli sevgilisinin ortaya çıkması damga vurdu.

İşte Kral Kaybederse ilk bölümde yaşananlar... 

Kral Kaybederse'nin 2. bölümünde neler olacak? - 8

KRAL KAYBEDERSE 2. BÖLÜM FRAGMANI

Dizinin yeni bölüm tanıtımına; Handan'ın Kenan'ı kaybetmekten korktuğunu itiraf etmesi ve Özlem'in aşkından vazgeçmemesi damga vurdu.

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