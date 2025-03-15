Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri

2-TAVIR

Kendine olan özgüveni ile ilk bakışta tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Baran, bu konuyla ilgili Fadi'ye şu sözleri söylemişti:



"Tavır her şeydir. Kapılardan öyle bir geçeceksin ki kimse seni kovmaya cesaret edemeyecek."