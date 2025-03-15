Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri

Kral Kaybederse dizisi, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Star TV'nin sevilen dizisi hikayesiyle olduğu kadar karakterleri ve oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizide Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın enlerini derledik. İşte Kenan Baran'ın vazgeçilmezleri...

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 1

Kral Kaybederse dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin nağmı değer kralı Kenan Baran; kendine has duruşu ve ters köşe hamleleriyle dikkat çekiyor. İşte Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri...

N-LIFE HABERLERİ

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 2

1-KONTROL

Gerek iş, gerek ev, gerek kadınlar... Her daim şıklığı, ikonik kahkahası ve manipülatif tavırlarıyla Kenan Baran tüm kontrolü elinde tutar.

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 3

2-TAVIR

Kendine olan özgüveni ile ilk bakışta tüm dikkatleri üzerine çeken Kenan Baran, bu konuyla ilgili Fadi'ye şu sözleri söylemişti:

"Tavır her şeydir. Kapılardan öyle bir geçeceksin ki kimse seni kovmaya cesaret edemeyecek."

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 4

3- ÇANTASI

Kenan Baran için yanından ayırmadığı çantası çok önemlidir. Bir yere gider gitmez elinden alınmasını bekler.

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 5

4- İÇECEĞİ

İlgiyi üzerinde tutmayı seven Kenan Baran, içeceğinin önemser ve biter bitmez tazelenmesini ister.

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 6

5- EŞİ HANDAN HANIM

Kadınlara olan zaafıyla bilinen ve kaçamaklar yapan Kenan Baran'ın eşi Handan da kırmızı çizgilerinden biridir. Kenan, eşinin üzülmesini ve aldatılma şüphelerine kapılmasını hiç istemez.

Hatta şoförü İsmail, Fadi'ye; Kenan Baran'ı anlatırken "Kulübü Handan Hanım dışında bir sürü kadın arar, hepsini bağlama. Kenan Bey'in orada olmadığını falan söyle" diye taktik vermişti.

Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri - 7

KRAL KAYBEDERSE SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kral Kaybederse'nin 11 Mart Salı akşamı yayınlanan 5. bölümüne; Handan'ın yaptığı seçim ve Kenan ile Özlem'in evlenmesi damga vurdu.

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