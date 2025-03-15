Kral Kayberderse'nin kralı: Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri
Kral Kaybederse dizisi, salı akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Star TV'nin sevilen dizisi hikayesiyle olduğu kadar karakterleri ve oyuncularıyla da dikkat çekiyor. Dizide Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın enlerini derledik. İşte Kenan Baran'ın vazgeçilmezleri...
Kral Kaybederse dizisi yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan dizinin nağmı değer kralı Kenan Baran; kendine has duruşu ve ters köşe hamleleriyle dikkat çekiyor. İşte Halit Ergenç'in canlandırdığı Kenan Baran'ın kırmızı çizgileri...