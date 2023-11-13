Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor?
Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ele alan dizi, ekran yolculuğuna başlıyor. Tarihi dizi, Kudüs'ün fethini ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişini anlatacak. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler?
Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü 13 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek. Kudüs'ün fethini ve Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesini anlatacak olan dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar belli olacak.