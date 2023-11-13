Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor?

Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturan Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ele alan dizi, ekran yolculuğuna başlıyor. Tarihi dizi, Kudüs'ün fethini ve ardından İslam aleminin yeniden yükselişini anlatacak. Peki, Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor? - 1

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü 13 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek. Kudüs'ün fethini ve Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesini anlatacak olan dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar belli olacak.

N-LIFE HABERLERİ

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor? - 2

Pazartesi günleri ekrana gelecek olan tarihi dizi, asırlar önce, mukaddes şehir Kudüs'ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi'nin hikayesini ekranlara taşıyacak.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor? - 3

Yapımcılığını Akli Film ve proje tasarımını Emre Konuk'un üstlendiği dizinin yönetmen koltuğuna Sedat İnci otururken, senaryosunu ise Serdar Özönalan kaleme aldı.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor? - 4

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ OYUNCULARI

Dizide, Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici ve Seda Yıldız'ın aralarında bulunduğu birçok isim yer alıyor.

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor? - 5

KUDÜS FATİHİ SELAHADDİN EYYUBİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Selahaddin Eyyubi dizisi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çekiliyor. Dizinin çekimleri yaklaşık 60 dönümlük bir arazinin üzerine inşa edilen bir platoda gerçekleştiriliyor.

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