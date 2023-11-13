Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi oyuncuları kimler, tarihi dizi nerede çekiliyor?

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisinin ilk bölümü 13 Kasım Pazartesi günü ekrana gelecek. Kudüs'ün fethini ve Selahaddin Eyyubi'nin hayat hikayesini anlatacak olan dizinin ilk bölümünde karakterler ve konuya ilişkin ayrıntılar belli olacak.