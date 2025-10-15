Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi belli oldu
Altı sezon boyunca devam eden Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu. Kadrosu yenilenen dizi, ekim ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Kuruluş Orhan dizisi ne zaman başlayacak?
Altı sezon boyunca Osman Bey’in önderliğinde Osmanlı Beyliği’nin kuruluş mücadelesini, uç beyliği dönemindeki savaşları ve Bizans tekfurlarıyla yaşanan çetin çatışmaları ekrana taşıyan Kuruluş Osman dizisi, yerini yeni bir döneme bırakıyor.