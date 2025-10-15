Kuruluş Orhan dizisinin yayın tarihi belli oldu

Altı sezon boyunca devam eden Kuruluş Osman dizisinin devamı niteliğindeki Kuruluş Orhan'ın yayın tarihi belli oldu. Kadrosu yenilenen dizi, ekim ayında ekran macerasına başlayacak. Peki, Kuruluş Orhan dizisi ne zaman başlayacak?

Altı sezon boyunca Osman Bey’in önderliğinde Osmanlı Beyliği’nin kuruluş mücadelesini, uç beyliği dönemindeki savaşları ve Bizans tekfurlarıyla yaşanan çetin çatışmaları ekrana taşıyan Kuruluş Osman dizisi, yerini yeni bir döneme bırakıyor.

KURULUŞ ORHAN NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Mert Yazıcıoğlu'nun başrolünde yer aldığı dizi, 29 Ekim itibariyle yeni sezon açılışını yapacak.

KURULUŞ ORHAN KONUSU

Kuruluş Orhan dizisinde ise zaman atlamasıyla birlikte hikâye, Orhan Bey’in yükselişi ve Osmanlı’nın kurumsal bir devlet kimliğine kavuşma süreci etrafında şekillenecek.

Bu yeni dönemde artık savaşların yerini iç yönetim mücadeleleri, diplomatik ilişkiler ve devletin bürokratik yapılanması alıyor. Osmanlı’nın sadece bir beylik olmaktan çıkıp köklü bir devlet haline gelme süreci, Kuruluş Orhan’da detaylı biçimde işlenecek.

KURULUŞ ORHAN OYUNCU KADROSU

Yeni hikayesi, müthiş dünyası ve kadrosuna kattığı önemli isimlerle yeni sezona bomba gibi girmeye hazırlanan Kuruluş Orhan dizisinde başrol Mert Yazıcıoğlu'nun yanı sıra Cihan Ünal, Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen, Mahassine Merabet, Can Atak, Sevinç Kıranlı, Sena Mercan ve Tevfik Erman Kutlu gibi yeni isimlerle birlikte Kuruluş Dizisi'nde yer alan Çağrı Şensoy, Faruk Aran, Belgin Şimşek ve Yiğit Uçan gibi güçlü oyuncular da yer alıyor.

