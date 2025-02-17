Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?
Çarşamba akşamları yayımlanan tarihi dizi Kuruluş Osman'ın fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Özge Törer'in hayat verdiği Bala Hatun'un dizideki akıbeti merak ediliyor. Bala Hatun yayınlanan son bölümde alevlerin içinde kalmıştı. Peki, Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?
Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ardından Bala Hatun karakterinin akıbeti izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Begüm Hatun tarafından bayıltılarak bir kulübeye hapsedilen Bala Hatun'un, kulübenin ateşe verilmesiyle hayatını kaybettiği sinyali verildi.