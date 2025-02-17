Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Çarşamba akşamları yayımlanan tarihi dizi Kuruluş Osman'ın fragmanı soru işaretlerine neden oldu. Özge Törer'in hayat verdiği Bala Hatun'un dizideki akıbeti merak ediliyor. Bala Hatun yayınlanan son bölümde alevlerin içinde kalmıştı. Peki, Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? - 1

Kuruluş Osman yeni bölüm fragmanı ardından Bala Hatun karakterinin akıbeti izleyiciler arasında büyük merak uyandırdı. Begüm Hatun tarafından bayıltılarak bir kulübeye hapsedilen Bala Hatun'un, kulübenin ateşe verilmesiyle hayatını kaybettiği sinyali verildi.

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Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? - 2

Fragmana "Bala'nın intikamını alacağız! Bala Hatun'u toprağa koymadan asla durmayacağız." sözleri damga vurdu. Osman Bey'in yanmış bir cesetle karşılaştığı sahne, Bala Hatun'un ölümüne işaret ediyor gibi görünse de, kulübedeki cesedin kime ait olduğu konusunda net bir bilgi bulunmuyor.

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? - 3

BALA HATUN KİMDİR?

Bala Hatun'un tam olarak hangi tarihte doğduğu bilinmemekle birlikte, 13. yüzyıl sonlarında yaşadığı kabul edilmektedir. Osman Gazi ile olan evliliği, Osmanlı’nın kuruluş döneminde önemli bir yere sahiptir. Bala Hatun’un, ünlü mutasavvıf ve din adamı Şeyh Edebali’nin kızı olduğu yönünde bazı rivayetler bulunsa da, bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler, Osman Gazi'nin Edebali'nin kızıyla evlendiğini kabul ederken, bu kişinin Bala Hatun değil, Malhun Hatun olabileceğini de öne sürmektedir.

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? - 4

Bala Hatun'un ölüm tarihi kesin olarak bilinmese de ölüm yılı olarak 1324 yılı belirtilmiştir. Bazı kaynaklar, Osman Gazi’nin vefatından önce öldüğünü belirtirken, bazıları onun uzun süre yaşadığını ve Osmanlı’nın büyümesine tanıklık ettiğini öne sürmektedir.

Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu? - 5

2019 yılında yayınlanmaya başlayan Kuruluş Osman adlı dizide Râbi'a Bala Hâtun'u Özge Törer canlandırmaktadır.

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