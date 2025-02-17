Kuruluş Osman dizisinde Bala Hatun ölecek mi? Özge Törer Kuruluş Osman'dan ayrılıyor mu?

BALA HATUN KİMDİR?

Bala Hatun'un tam olarak hangi tarihte doğduğu bilinmemekle birlikte, 13. yüzyıl sonlarında yaşadığı kabul edilmektedir. Osman Gazi ile olan evliliği, Osmanlı’nın kuruluş döneminde önemli bir yere sahiptir. Bala Hatun’un, ünlü mutasavvıf ve din adamı Şeyh Edebali’nin kızı olduğu yönünde bazı rivayetler bulunsa da, bu konuda kesin bir bilgi yoktur. Bazı tarihçiler, Osman Gazi'nin Edebali'nin kızıyla evlendiğini kabul ederken, bu kişinin Bala Hatun değil, Malhun Hatun olabileceğini de öne sürmektedir.