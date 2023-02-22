Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Ekran macerasına ara veren dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu.
Tarihi karakterlerin ve olayların ön plana çıktığı dizi, en son 1 Şubat Çarşamba günü 115. bölümü izleyici karşısına çıktı.
Ekran arası devam eden Kuruluş Osman'ın bu hafta tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.
Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur.
Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır.akat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der.