Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman?

Tarihi dizi Kuruluş Osman'ın yeni bölüm tarihi merak konusu oldu. Çarşamba akşamları yayınlanan Kuruluş Osman, en son 115. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Peki, Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman?

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman? - 1

Geçtiğimiz haftalarda Kahramanmaraş merkezli yaşanan deprem felaketi sebebiyle diziler ve programlar ekranlara gelmedi. Ekran macerasına ara veren dizilerden biri de Kuruluş Osman oldu.

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman? - 2

Tarihi karakterlerin ve olayların ön plana çıktığı dizi, en son 1 Şubat Çarşamba günü 115. bölümü izleyici karşısına çıktı.

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman? - 3

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Ekran arası devam eden Kuruluş Osman'ın bu hafta tekrar bölümü yayınlanacak. Yeni bölümün 1 Mart 2023 tarihinde yayınlanması bekleniyor.

Kuruluş Osman yeni bölüm bu akşam var mı, 116. bölüm ne zaman? - 4

KURULUŞ OSMAN 115. BÖLÜM KONUSU

Osman Bey tehlikenin farkındadır. Nayman'ın topraklarına yaklaştığını Beyler'e tekrar eder. Nayman, yurtlarını cehenneme çevirmeye gelmektedir. İsmihan Sultan ve Bey'lerin gündemi Osman Bey'in birlik teklifidir. Karesi Bey'in Osman Bey'in teklifine ılımlı yaklaşması diğer beylerde hoşnutsuzluğa sebep olur.

Aralarında anlaşmazlıklar vuku bulur. Nayman'a karşı bir ordu kurulma kararı alınmıştır.akat Osman Bey, İsmihan Sultan tarafından ordudan men edilir. Nayman, Uçlara gelmiştir. Nayman'ın, İsmihan Sultana'a karşı tavrı herkesi şaşkına çevirir çünkü Nayman komutan olarak Osman Bey'i görmektedir. Osman Bey her şeye rağmen kendi oyununu kurmaktadır. Turgut Bey'i ve Alplerini etrafına toplar. Hedefinde Nayman vardır. Orhan Bey'in durumu Kayı Obası'nda herkesi üzmektedir. Orhan Bey için şifa aranmaktadır. Bu esnada obaya gelen Bengi Hatun, "Orhan Bey yürüyemediğine göre post Alaeddin Bey'in hakkıdır" der.

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