Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)
Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. İlk bölümü 11 Eylül'de ekrana gelecek olan diziyi kaçırmak istemeyen diziseverler, Leyla dizisi oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Leyla dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?
Ay Yapım’ın beklenen yeni dizisi “Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...”, 11 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin tanıtımları sosyal medyaya da konu olmuştu. Peki, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinin kadrosunda kimler var?