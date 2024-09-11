Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinin ekran macerasına başlayacağı tarih belli oldu. İlk bölümü 11 Eylül'de ekrana gelecek olan diziyi kaçırmak istemeyen diziseverler, Leyla dizisi oyuncuları ve konusunu araştırıyor. Peki, Leyla dizisi oyuncuları kimler, konusu ne?

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 1

Ay Yapım’ın beklenen yeni dizisi “Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...”, 11 Eylül Çarşamba akşamı seyirciyle buluşacak. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin tanıtımları sosyal medyaya da konu olmuştu. Peki, Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisinin kadrosunda kimler var?

N-LIFE HABERLERİ

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 2

LEYLA DİZİSİ KONUSU

iCemre Baysel, Alperen Duymaz, Gonca Vuslateri, Yiğit Kirazcı, Halil İbrahim Ceyhan, Gamze Karaduman, Dilara Aksüyek, Seda Güven, Meltem Baytok, Melisa Duru Ünal, Berfin Ant ile usta oyuncular Zeyno Eracar, Mustafa Avkıran ve Cengiz Bozkurt’u kadrosunda buluşturuyor.

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 3

LEYLA DİZİSİ KONUSU

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Üvey annesi Nur tarafından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner. ‘Leyla’ bu genç kadının, hayatını mahveden üvey annesine karşı vereceği mücadeleyi ve intikam arayışında aşkla sınanacağı duygusal yolculuğu ekranlara taşıyacak.

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 4

LEYLA DİZİSİ KARAKTERLERİ

Leyla  - Cemre Baysel

Küçük yaşta annesini kaybeden ve babasından başka kimsesi olmayan Leyla’nın hayatı, babasının yeniden evlenmesiyle altüst olur. Çok sevdiği babasını da ona türlü eziyetler eden üvey annesi Nur yüzünden kaybetmesinin ardından bir çöplüğe bırakılan Leyla, zorlu sınavlardan geçtikten yıllar sonra Nur’dan intikamını almak için geri döner.

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 5

Nur - Gonca Vuslateri

Çöplükte büyüyen Nur’u yaşadıkları zalim, acımasız biri yapmıştır. Tutkulu aşkı Mali ile birlikte yürüttükleri dolandırıcılık işlerinde Nur’un tuzağına Leyla’nın babası Hilmi düşer. Karısını kaybetmiş ve kızı Leyla ile yaşayan Hilmi, Nur’a vurulur. Nur çeşitli oyunlarla Hilmi’ye oturdukları evi sattırır. Nur’un amacı parayı alıp Mali’yle kaçmakken işler farklı bir yere gider. Hilmi’nin ölmesiyle Leyla’yı alan Nur onu kendi büyüdüğü yere, çöplüğe bırakır. Nur bambaşka bir hayata sahip olabilmek için bir plan yapar ve bu kez ağına Tufo’yu düşürür.

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 6

Civan- Alperen Duymaz

Küçükken çöplüğe terk edilen Civan’a orada Güzide annesi sahip çıkar ve onu Neco’dan korur. Nur’un kendisini evlat edinmesiyle çöplükten zenginlerin dünyasına geçiş yapan Civan, geçmiş ve yeni kimliği arasında sıkışıp kalır.

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 7

Tufo - Halil İbrahim Ceyhan

Genç yaşta futboldaki yeteneğiyle keşfedilen Tufo/Tufan, kariyeri için önemli anda istemeden bir kazaya karışır. Arabayla çarptığı Hilmi’nin ölmesiyle dünyası yıkılan ve büyük vicdan azabı çeken Tufo, Nur’un manipülasyonlarına kanar. Tufo Nur’a yardımcı olmak isterken kendini onunla bir aile kurmuş olarak bulur.

Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu) - 8

Mali - Yiğit Kirazcı

Mali yakışıklı, kolay yoldan para kazanmayı kendine motto edinmiş, kafası sürekli üçkağıda çalışan 40 yaşlarında bir adamdır. Çocukluğu ve ilk gençlik yılları Nur’la birlikte çöplükte geçmiştir. Mali Nur’a olan hastalıklı aşkı ve zaafı nedeniyle oradan oraya savrulur. İçinde, dipte derinde bir yerlere birilerine ait olma isteği yüzünden kolayca etki altında kalır. Leylim ve Nur’un aralarındaki savaştan en çok etkilenen karakterlerden biri olur.

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