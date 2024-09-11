Leyla dizisi oyuncuları kimler? (Leyla: Hayat… Aşk… Adalet dizisi konusu ve oyuncu kadrosu)

Nur - Gonca Vuslateri

Çöplükte büyüyen Nur’u yaşadıkları zalim, acımasız biri yapmıştır. Tutkulu aşkı Mali ile birlikte yürüttükleri dolandırıcılık işlerinde Nur’un tuzağına Leyla’nın babası Hilmi düşer. Karısını kaybetmiş ve kızı Leyla ile yaşayan Hilmi, Nur’a vurulur. Nur çeşitli oyunlarla Hilmi’ye oturdukları evi sattırır. Nur’un amacı parayı alıp Mali’yle kaçmakken işler farklı bir yere gider. Hilmi’nin ölmesiyle Leyla’yı alan Nur onu kendi büyüdüğü yere, çöplüğe bırakır. Nur bambaşka bir hayata sahip olabilmek için bir plan yapar ve bu kez ağına Tufo’yu düşürür.