"Leyla" dizisine 7 yeni oyuncu: Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler?

Senaryosu ve oyuncularıyla zaman zaman gündeme gelen Leyla dizisinin kadrosuna yeni isimler katılıyor. Usta aktör Selçuk Yöntem, projede Suat, Dilara ve Ahsen adlı 3 çocuk babası bir Vedat Köroğlu’na hayat verecek. Peki, Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler?

"Leyla" dizisine 7 yeni oyuncu: Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler? - 1

Cihan'ın vedasının ardından bir yıllık zaman atlamasının yaşandığı Ay Yapım’ın "Leyla" dizisinde hikâye Köroğlu yalısına taşınıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta aktör Selçuk Yöntem, projede Suat, Dilara ve Ahsen adlı 3 çocuk babası bir Vedat Köroğlu’na hayat verecek.

N-LIFE HABERLERİ

"Leyla" dizisine 7 yeni oyuncu: Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler? - 2

Selçuk Yöntem, önümüzdeki hafta ekrana gelen bölümde seyirci karşısına çıkacak.

"Leyla" dizisine 7 yeni oyuncu: Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler? - 3

VEDA YURTSEVER DİZİYE BİR BÖLÜM KONUK OLACAK

Hilal Saral’ın yönettiği dizinin kadrosuna toplam 7 yeni oyuncu katıldı. Berk Bakioğlu’nun Vedat Köroğlu’nun yurt dışından dönen yeğeni Halil’e hayat vereceği dizide Suat’ı Tuğrul Tülek canlandırırken kardeşlerinden Dilara’yı Burcu Cavrar, Ahsen’i Gülper Özdemir oynayacak.

"Leyla" dizisine 7 yeni oyuncu: Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler? - 4

Suat’ın eşi Firdevs’i Aslı Orcan canlandırırken evin damadı Murat’a ise Emre Taşkıran hayat verecek. Nur’un ablası Handan’a hayat veren değerli oyuncu Veda Yurtsever diziye bir bölüm konuk olacak.

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