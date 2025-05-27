"Leyla" dizisine 7 yeni oyuncu: Leyla kadrosuna katılan yeni oyuncular kimler?

Cihan'ın vedasının ardından bir yıllık zaman atlamasının yaşandığı Ay Yapım’ın "Leyla" dizisinde hikâye Köroğlu yalısına taşınıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, usta aktör Selçuk Yöntem, projede Suat, Dilara ve Ahsen adlı 3 çocuk babası bir Vedat Köroğlu’na hayat verecek.