Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti

'Güzel Günler' dizisinin oyuncuları Leyla Tanlar ve Burak Dakak'ın sette başlayan arkadaşlıkları aşka dönüştü. İkili sosyal medyadan yayınladıkları pozlarla birlikteliklerini ilan etti.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti - 1

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler’in paylaştığı ‘Güzel Günler’ dizisinin setinden aşk çıktı.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti - 2

ARKADAŞLIKLARI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Tanlar ile Dakak'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Oyuncular, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti - 3

Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti - 4

"MUTLU YILLAR"

Birlikte Anıtkabir’e giden çiftten Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.

Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti - 5

Leyla Tanlar da Dakak ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.

N-LIFE HABERLERİ

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