Leyla Tanlar ile Burak Dakak aşklarını ilan etti

Başrollerini Leyla Tanlar, Burak Dakak, Ecem Erkek, Binnur Kara, Zeynep Çamcı, Olgun Toker ve Yıldıray Şahinler’in paylaştığı ‘Güzel Günler’ dizisinin setinden aşk çıktı.
Dizide 'Selma' ve 'Mihran' karakterlerine hayat veren Tanlar ile Dakak'ın arkadaşlıkları aşka dönüştü. Oyuncular, yeni bir birlikteliğe yelken açtı.
Leyla Tanlar ile Burak Dakak, birlikte çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından yayınlayarak, aşklarını ilan etti.
Birlikte Anıtkabir’e giden çiftten Burak Dakak, sevgilisiyle verdiği bu pozu, "Mutlu yıllar" notu ve kırmızı kalp emojisi ile paylaştı.
Leyla Tanlar da Dakak ile bu fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı. Çiftin keyifli halleri dikkatlerden kaçmadı.