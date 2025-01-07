Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın başrollerini paylaştığı Lohusa filmi, 2024 yılında sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Film beyaz perde ardından TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Film, yeni ebeveyn olan bir çiftin bebekleriyle geçirdikleri ilk 40 günü eğlenceli ve dokunaklı bir şekilde ele alıyor. Peki, Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili ayrıntılar...
Oyuncu, senarist ve yönetmen Gupse Özay'ın kaleme aldığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Lohusa" filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.