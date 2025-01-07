Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosu

LOHUSA FİLMİ KONUSU

Yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu’nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?