Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosu

Gupse Özay ve Onur Gürçay'ın başrollerini paylaştığı Lohusa filmi, 2024 yılında sinemaseverler tarafından büyük beğeni toplamıştı. Film beyaz perde ardından TV'de ilk kez izleyicilerle buluşacak. Film, yeni ebeveyn olan bir çiftin bebekleriyle geçirdikleri ilk 40 günü eğlenceli ve dokunaklı bir şekilde ele alıyor. Peki, Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla ilgili ayrıntılar...

Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 1

Oyuncu, senarist ve yönetmen Gupse Özay'ın kaleme aldığı, Kıvanç Baruönü'nün yönetmenliğini üstlendiği "Lohusa" filmi TV'de ilk kez ekrana gelecek. Filmi ilk kez izleyecek olan sinemaseverler, Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosunu araştırıyor.

N-LIFE HABERLERİ

Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 2

LOHUSA OYUNCU KADROSU

Başarılı oyuncu Gupse Özay'a Onur Gürçay, Hazal Türesan, Esra Ruşan, Elif Nur Kerkük, Cihan Albayrak ve Alper Baytekin'in eşlik ettiği filmin yönetmenliğini Kıvanç Baruönü üstleniyor.

Lohusa filmi oyuncuları kimler? Lohusa filmi konusu ve oyuncu kadrosu - 3

LOHUSA FİLMİ KONUSU

Yeni ebeveyn olan bir anne ve babanın ilk 40 gün boyunca başlarına gelen komik olayları anlatıyor. Lohusa depresyonuna girmeyeceğine emin olan Burcu’nun doğumun ardından bebeğiyle tek başına ilgilenmesi, uykusuzluk, hormonlarının değişmesi onun bambaşka gerçeklerle yüzleşmesine ve kendisini birbirinden komik olayların içerisinde bulmasına neden olur. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye çalışan Burcu, lohusa döneminin üstesinden gelmeyi başarabilecek midir?

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