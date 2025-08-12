MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti?

MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında elemenin ardından yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, şeflerin istediği sütlacı en iyi şekilde yaparak haftanın kaptanı olmak için mücadele etti. En başarılı olan isim mavi takım kaptanı seçildi ve kırmızı takımın kaptanını da belirleme hakkını elde etti. Peki, MasterChef'te kim elendi, kaptanlar kim oldu?

MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti? - 1

TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen MasterChef yarışmasında kaptanlık mücadelesi verildi. En iy sütlacı yaparak şeflerden tam puan alan Merve mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takımın da kaptanını belirledi. Kaptanlar haftanın takımlarını oluşturarak kıyasıya rekabetli bir eleme sürecine giriş yaptı. İşte, MasterChef'te 11 Ağustos yeni takımlar ve kaptanlar...

N-LIFE HABERLERİ

MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti? - 2

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2025 yarışmasına ilk veda eden isim Tunahan oldu ve yerine gelen ilk yedek yarışmacı da Mert olarak açıklandı.

MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti? - 3

MASTERCHEF'TE MAVİ VE KIRMIZI TAKIM KAPTANLARI BELLİ OLDU

Fenomen yemek yarışmacı MasterChef'te elemenin ardından ikinci kaptanlık yarışı verildi. Mavi takım kaptanı Merve oldu, kırmızı takım kaptanı olarak da Sercan'ı seçti. Yeni oluşturulan takımlar, eleme potasına girmemek ve aralarından bir ismi göndermemek için en başarılı tabakları çıkarmka için gayret edecek.

MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti? - 4

Yeni haftanın takımları:

Merve (Takım Kaptanı)

Çağatay

Onur

Ayten

Hilal

Ayla

Çağlar

İhsan

MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti? - 5

Sercan (Takım Kaptanı)

Hakan

Sümeyye

Furkan

Gizem

Özkan

Sezer

Eylül

DAHA FAZLA GÖSTER