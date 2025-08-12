MasteChef kaptanlığı kim kazandı? Haftanın mavi ve kırmızı takımları: MasterChef'te en son kim gitti?
MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında elemenin ardından yarışmacılar kaptanlık oyunu için tezgah başına geçti. Yarışmacılar, şeflerin istediği sütlacı en iyi şekilde yaparak haftanın kaptanı olmak için mücadele etti. En başarılı olan isim mavi takım kaptanı seçildi ve kırmızı takımın kaptanını da belirleme hakkını elde etti. Peki, MasterChef'te kim elendi, kaptanlar kim oldu?
TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen MasterChef yarışmasında kaptanlık mücadelesi verildi. En iy sütlacı yaparak şeflerden tam puan alan Merve mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takımın da kaptanını belirledi. Kaptanlar haftanın takımlarını oluşturarak kıyasıya rekabetli bir eleme sürecine giriş yaptı. İşte, MasterChef'te 11 Ağustos yeni takımlar ve kaptanlar...