MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler...

İstanbul doğumlu Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğinde olan ve 19 yaşından itibaren İngiltere'de yaşayan bir şeftir. Turizm Otelcilik Mutfak Bölümü mezunu olan Üresin, çeşitli mutfaklarda deneyim kazanmıştır.