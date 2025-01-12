MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler...
MasterChef Türkiye 2024 büyük finalinde Kerem ve Onur kıyasıya bir mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda Onur Üresin, 2024 sezonunun şampiyonu oldu. Peki, MasterChef şampiyonu Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin hakkında bilgileri derledik...
İstanbul doğumlu Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğinde olan ve 19 yaşından itibaren İngiltere'de yaşayan bir şeftir. Turizm Otelcilik Mutfak Bölümü mezunu olan Üresin, çeşitli mutfaklarda deneyim kazanmıştır.