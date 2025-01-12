MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler...

MasterChef Türkiye 2024 büyük finalinde Kerem ve Onur kıyasıya bir mücadele verdi. Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen puanlar sonucunda Onur Üresin, 2024 sezonunun şampiyonu oldu. Peki, MasterChef şampiyonu Onur Üresin kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin hakkında bilgileri derledik...

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler... - 1

İstanbul doğumlu Onur Üresin, 16 yaşından beri aşçılık mesleğinde olan ve 19 yaşından itibaren İngiltere'de yaşayan bir şeftir. Turizm Otelcilik Mutfak Bölümü mezunu olan Üresin, çeşitli mutfaklarda deneyim kazanmıştır.

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MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler... - 2

Liseler arası aşçılık yarışmasında gümüş madalya kazanarak yeteneğini kanıtlamıştır.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler... - 3

İngiltere'de edindiği deneyimlerle Türk ve dünya mutfağını harmanlayan Üresin, sosyal medya hesaplarında yemek tarifleri ve mutfak tecrübelerini paylaşmaktadır.

MasterChef 2024 şampiyonu Onur Üresin kimdir, nereli? Onur Üresin hakkında bilgiler... - 4

2024 yılında MasterChef Türkiye yarışmasına katılan Üresin, gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve yarışmanın şampiyonu olmuştur.

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