MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu
MasterChef 2025 finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aylardır süren MasterChef macerası tamamlandıktan sonra 2025 sezonunun şampiyonu belli olacak. Yayımlanan tanıtımla birlikte MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman gerçekleşecek?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, MasterChef'te final için sayılı gün kaldı. En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan MasterChef'in yeni bölümü 9 Ocak'ta yayımlanacak. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman yayımlanacak?