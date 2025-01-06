MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu

MasterChef 2025 finali için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Aylardır süren MasterChef macerası tamamlandıktan sonra 2025 sezonunun şampiyonu belli olacak. Yayımlanan tanıtımla birlikte MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman gerçekleşecek?

MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri üyeliğini üstlendiği, MasterChef'te final için sayılı gün kaldı. En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan MasterChef'in yeni bölümü 9 Ocak'ta yayımlanacak. Peki, MasterChef 2025 finali ne zaman yayımlanacak?

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MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu - 2

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Tanıtıma göre, 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek.

MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu - 3

MASTERCHEF'E EN SON KİM VEDA ETTİ?

30 Aralık Pazartesi akşamı Beyza ve Kerem, son yarı finalist olmak için mücadele etti. Ana yemek turunda bir yarışmacı kaşık alırken; gece sonunda MasterChef hayallerine veda eden isim belli oldu.

MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu - 4

 Yarışmacılar, "Ülkeler" temasıyla bir başlangıç, bir ana yemek ve bir tatlı hazırladı.  Beyza tatlı etabında 21,5 puan aldı ve geceyi 61 puanla bitirdi. Kerem ise 15 puan aldı.

Geceyi 62 puanla noktalayan Kerem, MasterChef'te ilk 4'e kalan son isim oldu. 

MasterChef 2025 finali ne zaman? MasterChef şampiyonunun ilan edileceği tarih belli oldu - 5

MASTERCHEF'TE FİNALE KALMAYI BAŞARAN İSİMLER

Böylece finale kalmayı başaran isimler Kerem, Eda, Onur ve Semih oldu.

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