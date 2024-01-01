MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman? Gözler şampiyonun açıklanacağı tarihte
MasterChef All Star final tarihi yayın akışı nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. 1 Ocak tarihli yayın akışında MasterChef yerine Survivor All Star'ın ilk bölümü yer alıyor. Peki, MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman yapılacak?
Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde sona gelindi. Canlı yayınlanacak olan MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2024 sezonu nedeniyle MasterChef All Star bölümlerine ara verildi.