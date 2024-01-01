MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman? Gözler şampiyonun açıklanacağı tarihte

MasterChef All Star final tarihi yayın akışı nedeniyle bir kez daha gündeme geldi. 1 Ocak tarihli yayın akışında MasterChef yerine Survivor All Star'ın ilk bölümü yer alıyor. Peki, MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman yapılacak?

MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman? Gözler şampiyonun açıklanacağı tarihte - 1

Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde sona gelindi. Canlı yayınlanacak olan MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak. Survivor 2024 sezonu nedeniyle MasterChef All Star bölümlerine ara verildi.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman? Gözler şampiyonun açıklanacağı tarihte - 2

YENİ BÖLÜMELRE KISA BİR ARA

En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan MasterChef All Star 5 Ocak 2024 tarihinde kaldığı yerden devam edecek.

MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman? Gözler şampiyonun açıklanacağı tarihte - 3

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Son beşe kalmayı başaran Barbaros, Tahsin, Sergen, Hasan ve Esra arasından bir isim, büyük finalde şeflerden en yüksek puanı alarak sezonun şampiyonu olarak kupayı kaldıracak. Finalde Türk ve uluslararası mutfaktan kendi menülerini çıkaracak olan yarışmacılar, 90 puan üzerinden değerlendirilecek.

MasterChef All Star bitti mi, final ne zaman? Gözler şampiyonun açıklanacağı tarihte - 4

MasterChef All Star'ın yayınlanan son bölümünde final tarihi ve konsepti açıklandı. Final tarihini açıklayan isim Somer Sivrioğlu oldu. Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." ifadelerini kullandı.

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