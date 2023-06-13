MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu

MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu. Eski sezonun sevilen yüzlerinin yer alacağı All Star sezonu 14 Haziran 2023 tarihinde ekran macerasına başlayacak. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu

MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu - 1

MasterChef Türkiye, bu yıl All Star formatıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eski sezon yarışmacılarının tekrar mücadele edeceği MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekran macerasına başlayacak.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu - 2

2023 MasterChef All Star'ın yarışmacı kadrosu;

Uğur Kardaş,
Eren Kaşıkçı,
Barbaros Yoloğlu,
Uğur Kardaş,
Metin Yavuz,
Sergen Özer,
Eren Kaşıkçı,
Sefa Okyay Kılıç,
Eray Aksungur,
Kıvanç Karadeniz,
Hasan Biltekin,
Fatma Nur Uçar,
Ayaz Geçer,
Tolga Şener,

MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu - 3

Cemre Uyanık,
Alican Sabunsoy,
Mustafa Aydın,
Esra Tokelli,
Dilara Başaran,
Rıfat Yurttaş,
Suna Aydın,

MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu - 4

Kerem Giritlioğlu,
Tahsin Küçük,
Ebru Has,
Yağız Özçelik,
Batuhan Bayır,
Faruk Batuhan Öner,
Gülşah Suna,
Duygu Acarsoy Atun,
Pelin Zaman.

MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu - 5

JÜRİ ÜYELİĞİNİ BIRAKTI MI?

MasterChef All Star fragmanında jüri üyeleri arasındaki eksiklik dikkat çekti. Tanıtımda sadece Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın görülmesi soru işaretlerine neden oldu.  Yeni sezon Somer Şef'in kadroda yer almayacağı iddia edilmişti. Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Yalçınkaya yerine ise Ömer Akkor'un jüri olacağı söylentiler arasındaydı.

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