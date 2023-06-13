MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu

JÜRİ ÜYELİĞİNİ BIRAKTI MI?

MasterChef All Star fragmanında jüri üyeleri arasındaki eksiklik dikkat çekti. Tanıtımda sadece Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın görülmesi soru işaretlerine neden oldu. Yeni sezon Somer Şef'in kadroda yer almayacağı iddia edilmişti. Sivrioğlu'nun yerine Refika Birgül'ün, Yalçınkaya yerine ise Ömer Akkor'un jüri olacağı söylentiler arasındaydı.