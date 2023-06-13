MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu
MasterChef All Star yarışmacıları belli oldu. Eski sezonun sevilen yüzlerinin yer alacağı All Star sezonu 14 Haziran 2023 tarihinde ekran macerasına başlayacak. Peki, MasterChef All Star yarışmacıları kimler? İşte MasterChef All Star kadrosu
MasterChef Türkiye, bu yıl All Star formatıyla izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Eski sezon yarışmacılarının tekrar mücadele edeceği MasterChef All Star, 14 Haziran günü ekran macerasına başlayacak.