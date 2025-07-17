MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu!
MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya kalma mücadelesi devam ediyor. Yarışmacı adayları ilk iki turu başarı ile atlatarak üçüncü aşamaya yükselmişti. 14 yarışmacı adayı arasından ana kadroya kalan ilk 5 isim belirlendi. İlk grubun kalan 9 adayı arasından yedek yarışmacı seçildi. Peki, MasterChef ana kadroya hangi isimler kaldı? İşte, yarışmacılar...
TV8'in fenomen yarışmalarından olan MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro şekillenmeye başladı. Birbirinden başarılı 5 isim kadroda yerini aldı. İlk grubun ana kadro yarışmacılarının yanı sıra yedek isimler de çıkardıkları en başarılı tabaklar sayesinde seçildi. İşte, MasterChef ana kadro yarışmacıları.