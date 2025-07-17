MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu!

MasterChef Türkiye yarışmasında ana kadroya kalma mücadelesi devam ediyor. Yarışmacı adayları ilk iki turu başarı ile atlatarak üçüncü aşamaya yükselmişti. 14 yarışmacı adayı arasından ana kadroya kalan ilk 5 isim belirlendi. İlk grubun kalan 9 adayı arasından yedek yarışmacı seçildi. Peki, MasterChef ana kadroya hangi isimler kaldı? İşte, yarışmacılar...

MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu! - 1

TV8'in fenomen yarışmalarından olan MasterChef Türkiye 2025'te ana kadro şekillenmeye başladı. Birbirinden başarılı 5 isim kadroda yerini aldı. İlk grubun ana kadro yarışmacılarının yanı sıra yedek isimler de çıkardıkları en başarılı tabaklar sayesinde seçildi. İşte, MasterChef ana kadro yarışmacıları.

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MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu! - 2

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında başarılı ve leziz tabaklara imza atarak ana kadroya kalan ilk gruptan ilk 5 isim; Hilal, Onur, Çağatay, Furkan, Eylül oldu.

14 yarışmacı arasından seçilen bu isimlerin yanına, ikinci ve üçüncü grupta mücadele edecek adaylardan yarışmacılar katılacak.

MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu! - 3

MASTERCHEF YEDEKLER BELLİ OLDU MU?

MasterChef'te ilk gruptaki yarışmacı adayları arasından ilk yedek yarışı 16 Temmuz'da yapıldı. Yedeklere kalabilmek için tabak yapan isimler; Burçak, Yusuf, Belgin, Elif, Doğuhan, Oğuzhan, Ayten, Bilal, Meryem.

İlk yedek yarışmacılar değerlendirme ardından Elif ve Bilal oldu.

MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu! - 4

Ekranların en sevilen yarışma programlarından MasterChef, haftanın her günü TV8'inde saat 20:00'de ekrana geliyor.

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