MasterChef ana kadro yarışmacıları 2025: MasterChef Türkiye'de ilk yedek yarışmacılar belli oldu!

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

MasterChef Türkiye 2025 yarışmasında başarılı ve leziz tabaklara imza atarak ana kadroya kalan ilk gruptan ilk 5 isim; Hilal, Onur, Çağatay, Furkan, Eylül oldu.



14 yarışmacı arasından seçilen bu isimlerin yanına, ikinci ve üçüncü grupta mücadele edecek adaylardan yarışmacılar katılacak.