MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?

BEYZA AYDIN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.