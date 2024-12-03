MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?
Geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan ve tedavisinin ardından MasterChef'e geri dönen Beyza Aydın bu kez bayılma görüntüleriyle gündeme geldi. 3 Aralık tarihli fragmanda yer alan görüntülerde, MasterChef Beyza'nın yere düşmesiyle stüdyoda panik anlarının yaşandığı görüldü. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?
MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında, yarışmacı Beyza Aydın’ın fenalaşarak bayılmasıyla gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda Uşak'taki dış çekimlerde MasterChef Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve başarılı yarışmacı yanık tedavisi görmüştü.