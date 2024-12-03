MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?

Geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan ve tedavisinin ardından MasterChef'e geri dönen Beyza Aydın bu kez bayılma görüntüleriyle gündeme geldi. 3 Aralık tarihli fragmanda yer alan görüntülerde, MasterChef Beyza'nın yere düşmesiyle stüdyoda panik anlarının yaşandığı görüldü. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? - 1

MasterChef Türkiye’nin yeni bölüm fragmanında, yarışmacı Beyza Aydın’ın fenalaşarak bayılmasıyla gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda Uşak'taki dış çekimlerde MasterChef Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve başarılı yarışmacı yanık tedavisi görmüştü.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? - 2

3 Aralık’ta yayınlanacak yeni bölüme dair ipuçları veren fragmanda, Beyza’nın bayıldığı ve diğer yarışmacılar ile jüri üyelerinin hızla yardıma koştuğu anlar dikkat çekti.

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? - 3

MasterChef Beyza'nın sağlık durumu, 3 Aralık (bugün) yayımlanacak olan bölüm ile birlikte açıklanmış olacak.

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? - 4

BEYZA AYDIN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

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