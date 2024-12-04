MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Bayılma sonrası kontrol altına alınan Beyza, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:



"Kontrol amaçlı hastaneye gittik. Kafam çok dönüyordu, sıcak bastı. Bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgundum ve sonrasını hatırlamıyorum. Kansızlık problemim var, bu da etkili olmuş olabilir. Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederim, hemen ilgilenip hastaneye gönderdiler."



Somer Şef ise, “Beyin ve kalbe baktılar, ciddi bir sorun yok” diyerek izleyicilere bilgi verdi.