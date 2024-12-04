MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan ve tedavisinin ardından MasterChef'e geri dönen Beyza Huri Aydın bu kez bayılma görüntüleriyle gündeme geldi. MasterChef Türkiye’nin 3 Aralık tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, bir anda yere yığıldı. 23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı, hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu. Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 1

MasterChef Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde yarışmacı Beyza Aydın’ın fenalaşarak bayılmasıyla gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda Uşak'taki dış çekimlerde MasterChef Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve başarılı yarışmacı yanık tedavisi görmüştü. Aydın,  bu kez yarışma esnasında fenalaşarak yere yığıldı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 2

23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı, hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu.

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 3

Olay sonrası kısa süre içinde kendine gelen Beyza, "Bir şeyim yok, başım döndü" diyerek durumunu açıkladı

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 4

Bayılma sonrası kontrol altına alınan Beyza, durumuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Kontrol amaçlı hastaneye gittik. Kafam çok dönüyordu, sıcak bastı. Bayılacağımı düşünmemiştim. Yorgundum ve sonrasını hatırlamıyorum. Kansızlık problemim var, bu da etkili olmuş olabilir. Acun Ilıcalı’ya teşekkür ederim, hemen ilgilenip hastaneye gönderdiler."

Somer Şef ise, “Beyin ve kalbe baktılar, ciddi bir sorun yok” diyerek izleyicilere bilgi verdi.

MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama - 5

BEYZA AYDIN KİMDİR?

Aslen Konyalı olan ve yarışmaya Fransa'dan katılan Beyza, 23 yaşındadır. Yarışmanın iddialı isimlerinden biri olan Beyza, programa ilk geldiğinde "Sürekli yemek yapan birisiyim ve bugün buraya hayalimi gerçekleştirmeye geldim" ifadelerini kullanmıştı.

DAHA FAZLA GÖSTER