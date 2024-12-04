MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı? Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama
Geçtiğimiz haftalarda yüzü yanan ve tedavisinin ardından MasterChef'e geri dönen Beyza Huri Aydın bu kez bayılma görüntüleriyle gündeme geldi. MasterChef Türkiye’nin 3 Aralık tarihli son bölümünde, dokunulmazlık oyunu sırasında yarışmacılardan Beyza Huri Aydın, bir anda yere yığıldı. 23 yaşındaki Beyza’nın baygınlık anı, hem şefleri hem de diğer yarışmacıları korkuttu. Beyza Huri Aydın'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama geldi. Peki, MasterChef Beyza'ya ne oldu, neden bayıldı?
MasterChef Türkiye’nin ekrana gelen son bölümünde yarışmacı Beyza Aydın’ın fenalaşarak bayılmasıyla gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda Uşak'taki dış çekimlerde MasterChef Beyza'nın yüzüne kızgın yağ dökülmüş ve başarılı yarışmacı yanık tedavisi görmüştü. Aydın, bu kez yarışma esnasında fenalaşarak yere yığıldı.