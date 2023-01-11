MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadele 10 Ocak günü sona erdi. MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üç etaptan oluştu ve canlı yayında açıklandı. Finale kalan iki isimden biri hem MasterChef Türkiye kupasının hem de büyük ödülün sahibi oldu.