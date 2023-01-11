MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu?Metin mi, Kıvanç mı?
İşte MasterChef 2022 sezonunun kazananı

MasterChef birincisi (şampiyonu) kıran kırana geçen bir mücadelenin sonunda belli oldu. Aylar süren rekabet 10 Ocak akşamı sona erdi. MasterChef finaline kadar kalmayı başaran isimler Kıvanç ve Metin'di. İki isim de finalde büyük bir özveri göstererek tabaklarını hazırladı. Finalde 70 puan alan isim MasterChef'in kazananı oldu. Peki, MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu, Metin mi, Kıvanç mı?

MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu?Metin mi, Kıvanç mı? İşte MasterChef 2022 sezonunun kazananı - 1

MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadele 10 Ocak günü sona erdi.  MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üç etaptan oluştu ve canlı yayında açıklandı. Finale kalan iki isimden biri hem MasterChef Türkiye kupasının hem de büyük ödülün sahibi oldu.

MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu?Metin mi, Kıvanç mı? İşte MasterChef 2022 sezonunun kazananı - 2

SAATLER SÜREN MÜCADELE SONUNDA ŞAMPİYON BELLİ OLDU

Saatler süren büyük finalde Metin ve Kıvanç şampiyonluk için mücadele etti. Etapların sonunda rakibine karşı üstünlük sağlayan isim,  MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olarak tarihe geçti.

MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu?Metin mi, Kıvanç mı? İşte MasterChef 2022 sezonunun kazananı - 3

Final etabının ilk aşamasında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konseptiyle üç tabak hazırladı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu. Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), islim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.

MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu?Metin mi, Kıvanç mı? İşte MasterChef 2022 sezonunun kazananı - 4

ŞAMPİYON KİM OLDU?

Final gecesinin ikinci etabında yarışmacılar uluslararası mutfaktan seçtikleri bir menüyü hazırladı. Yarışmacılar üçüncü ve birinciyi belirleyecek son aşamada kendi seçtikleri imza yemeklerini ortaya çıkardı. Metin'in imza tabağının adı ''Şöhret''; Kıvanç, ise imza tabağının adını ''Ada'' olarak açıkladı. Kupayı getiren imza tabağı değerlendirmesi sonucunda Kıvanç'ın toplam puanu 65, Metin'in ise 70 oldu. Böylece büyük mücadelenin galibi ve 2022 MasterChef Şampiyonu Metin oldu.

MasterChef birincisi (şampiyonu) kim oldu?Metin mi, Kıvanç mı? İşte MasterChef 2022 sezonunun kazananı - 5

BÜYÜK ÖDÜL NE?

Bu sene MasterChef Türkiye birincisi lüks bir otomobille ödüllendirildi. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edildi.

N-LIFE HABERLERİ

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