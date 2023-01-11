MasterChef Türkiye'de aylar süren mücadele 10 Ocak günü sona erdi. MasterChef Türkiye 2022 şampiyonu geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da üç etaptan oluştu ve canlı yayında açıklandı. Finale kalan iki isimden biri hem MasterChef Türkiye kupasının hem de büyük ödülün sahibi oldu.
Saatler süren büyük finalde Metin ve Kıvanç şampiyonluk için mücadele etti. Etapların sonunda rakibine karşı üstünlük sağlayan isim, MasterChef 2022 sezonunun şampiyonu olarak tarihe geçti.
Final etabının ilk aşamasında iki MasterChef adayı Türk mutfağı yorumlaması konseptiyle üç tabak hazırladı. Bu menüde; başlangıç, ana yemek ve tatlı sunuldu. Kıvanç'ın menüsü; Ege, Anadolu ve bal kabağı mantarı oldu. Metin'in menüsü ise Antalya Piyazı (tırnak pide ile), islim kebabı (siyez pilavı ile), nişasta helvası olarak açıklandı.
Final gecesinin ikinci etabında yarışmacılar uluslararası mutfaktan seçtikleri bir menüyü hazırladı. Yarışmacılar üçüncü ve birinciyi belirleyecek son aşamada kendi seçtikleri imza yemeklerini ortaya çıkardı. Metin'in imza tabağının adı ''Şöhret''; Kıvanç, ise imza tabağının adını ''Ada'' olarak açıkladı. Kupayı getiren imza tabağı değerlendirmesi sonucunda Kıvanç'ın toplam puanu 65, Metin'in ise 70 oldu. Böylece büyük mücadelenin galibi ve 2022 MasterChef Şampiyonu Metin oldu.
Bu sene MasterChef Türkiye birincisi lüks bir otomobille ödüllendirildi. Aynı zamanda şampiyon olan yarışmacıya büyük bir kupa da hediye edildi.