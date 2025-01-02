MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman? MasterChef'te final tarihi açıklandı

MasterChef Türkiye 2024 macerasına kısa bir ara verildi. O Ses Türkiye ve Survivor bölümleri nedeniyle MasterChef yeni bölümlerinin yayımlanmaması soru işaretlerine neden oldu. Yarışmanın son bölümünde MasterChef'e veda eden isim Beyza olmuş, Kerem finallerde olmaya hak kazanmıştı. Peki, MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman?

MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman? MasterChef'te final tarihi açıklandı - 1

MasterChef'te final heyecanı başladı. Aylardır süren MasterChef mücadelesi sonunda yarışmacılardan biri birincilik kazanarak 2024 sezonunun şampiyonu unvanına sahip olacak. Ancak rekabetin son hız devam ettiği yarışmaya kısa bir ara verildi.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman? MasterChef'te final tarihi açıklandı - 2

Survivor 2025 sezonu nedeniyle yeni bölümleri ertelenen MasterChef, bir süre daha ekranlarda olmayacak.

MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman? MasterChef'te final tarihi açıklandı - 3

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN? 

Yayımlanan fragmanda MasterChef 2024 yeni bölüm ve final tarihi açıklandı. Ekran macerasına yılbaşı tatili nedeniyle ara veren MasterChef 9 Ocak 2025'de kaldığı yerden devam edecek.

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