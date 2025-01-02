MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman? MasterChef'te final tarihi açıklandı
MasterChef Türkiye 2024 macerasına kısa bir ara verildi. O Ses Türkiye ve Survivor bölümleri nedeniyle MasterChef yeni bölümlerinin yayımlanmaması soru işaretlerine neden oldu. Yarışmanın son bölümünde MasterChef'e veda eden isim Beyza olmuş, Kerem finallerde olmaya hak kazanmıştı. Peki, MasterChef bitti mi, yeni bölüm ne zaman?
MasterChef'te final heyecanı başladı. Aylardır süren MasterChef mücadelesi sonunda yarışmacılardan biri birincilik kazanarak 2024 sezonunun şampiyonu unvanına sahip olacak. Ancak rekabetin son hız devam ettiği yarışmaya kısa bir ara verildi.