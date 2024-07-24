MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı

İlk etapta yarışmacılar aşure ayına özel en iyi aşureyi yapmak için mücadele etti. Şeflerin tadımı sonrasında en iyi aşureyi yapan 5 yarışmacı belirlendiç İkinci etapta ise yarışmacılardan isot kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu etapta en iyi tabağı çıkaran yarışmacı, ana kadroya giren 10. isim oldu.