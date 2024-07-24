MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı

MasterChef Türkiye 2024 sezonunun ana kadrosu şekilleniyor. 23 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümde, ana kadroya girecek 10'uncu isim belli oldu. Peki, MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? İşte Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı...

MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı - 1

MasterChef Türkiye'de ana kadro mücadelesi devam ediyor. 22 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, ana kadroya giren 10. yarışmacı belirlendi. İki etaplı mücadele ardından ana kadroya katılan 10.isim jüri üyeleri tarafından açıklandı. Peki, MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu?

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı - 2

İlk etapta yarışmacılar aşure ayına özel en iyi aşureyi yapmak için mücadele etti. Şeflerin tadımı sonrasında en iyi aşureyi yapan 5 yarışmacı belirlendiç İkinci etapta ise yarışmacılardan isot kullanarak yaratıcı bir yemek yapmaları istendi. Bu etapta en iyi tabağı çıkaran yarışmacı, ana kadroya giren 10. isim oldu.

MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı - 3

MASTERCHEF'İN 10. YARIŞMACISI

Isot kullanarak en yaratıcı tabağı çıkaran isim Beril oldu. Büyük bir risk alan Beril, isotlu tatlıyla şeflerin onayından geçmeyi başardı ve ana kadroya seçilen 10.isim oldu.

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