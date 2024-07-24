MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı
MasterChef Türkiye 2024 sezonunun ana kadrosu şekilleniyor. 23 Temmuz Salı akşamı yayınlanan bölümde, ana kadroya girecek 10'uncu isim belli oldu. Peki, MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu? İşte Masterchef'te ana kadroya katılan yeni yarışmacı...
MasterChef Türkiye'de ana kadro mücadelesi devam ediyor. 22 Temmuz 2024 tarihinde yayınlanan son bölümde, ana kadroya giren 10. yarışmacı belirlendi. İki etaplı mücadele ardından ana kadroya katılan 10.isim jüri üyeleri tarafından açıklandı. Peki, MasterChef 'in 10. yarışmacısı kim oldu?