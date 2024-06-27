MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı
Sol eliyle ilgili çeşitli spekülasyonlor bulunan MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın başına ne geldiği yıllardır merak ediliyor. Konu hakkında yıllardır suskun kalan Yalçınkaya, kendisiyle benzer durumu yaşayan bir yarışmacıyla karşılaşınca sessizliğini bozdu.
Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor, konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Yıllar sonra kendisiyle benzer bir durumda olan yarışmacının sözlerinden etkilenen Yalçınkaya, kendi hikayesini paylaştı.