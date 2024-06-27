MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı

Yarışmacıya destek olan Yalçınkaya; "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikayeleriz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken..." dedi.



Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya'nın 27 Haziran tarihli bölümde olayın ayrıntılarını paylaşması bekleniyor.