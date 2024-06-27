MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı

Sol eliyle ilgili çeşitli spekülasyonlor bulunan MasterChef Türkiye jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya'nın başına ne geldiği yıllardır merak ediliyor. Konu hakkında yıllardır suskun kalan Yalçınkaya, kendisiyle benzer durumu yaşayan bir yarışmacıyla karşılaşınca sessizliğini bozdu.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı - 1

Masterchef jürilerinden Mehmet Yalçınkaya'nın sol elini sürekli cebinde tutması zaman zaman sosyal medyada konuşuluyor, konuyla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Yıllar sonra kendisiyle benzer bir durumda olan yarışmacının sözlerinden etkilenen Yalçınkaya, kendi hikayesini paylaştı.

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MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı - 2

Bir yarışmacı traktörün pervanesine kaptırdığı uzvu nedeniyle lanetlenmiş gibi hissettiğini, hep saklandığını söyleyerek gözyaşlarını tutamadı.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı - 3

Yarışmacıya destek olan Yalçınkaya; "Bu bir lanet değil, bu bir kaza. Ben bugüne kadar bu konuya hiç değinmedim. Etkilendiğim bir şey söyleyeyim. Benim iki tane çocuğumun dövmeleri benim elim. Benzer hikayeleriz aslında. Ben de iki arkadaşımla oynarken..." dedi.

Parmaklarını kıyma makinesine kaptırdığı iddia edilen Yalçınkaya'nın 27 Haziran tarihli bölümde olayın ayrıntılarını paylaşması bekleniyor.

MasterChef jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın eline ne oldu? Mehmet Şef elinin hikayesini ilk kez anlattı - 4

MEHMET YALÇINKAYA KİMDİR?

1947 yılında Bolu’nun Yenigüney köyünde doğdu. 1998 yılında ortaokulu bitirdikten sonra aşçı olan amcasının yanında başlamış olduğu mesleki kariyerinde Türkiye’nin üst düzey tesislerinde görev almıştır.

2005 yılında Amerika'nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı. Fransa, İtalya, Katar, Almanya ve Yunanistan gibi dünyanın farklı yerlerinde ve farklı kültürlerde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı.

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