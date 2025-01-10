MasterChef son bölümde ilk finalist kim oldu? Masterchef'te finale hangi yarışmacı kaldı? Onur mu Kerem mi?

ONUR'UN AÇIKLAMASI

Adını finale yazırmayı başaran Onur yaşadığı mutluluğu; "Masterchef 2024'ün ilk finalisti olan Onur yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: Çok mutluyum. Aslında en mutlu olduğum konu aileme verdiğim sözü tutabildim en azından. Elimden gelenin en iyisini final günü yapacağım. Sosyal medyadan çok güzel destekler oluyorum. Bunu gerçekleştirdiğim için çok mutluyum." sözleriyle dile getirdi.