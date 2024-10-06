Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim

Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenisi eklendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.Kıran kırana geçen mücadelenin ardından 7. eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'te bu haftanın 7. eleme adayı kim oldu, potaya hangi yarışmacı girdi?

Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim - 1

MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya kalmayı başaran isimler, MasterChef şampiyonu olmak için mücadele gösteriyor. Yayımlanan son bölümünde eleme adaylarına bir yenisi eklendi.Özel konuk olarak katılan şef Hüseyin Kankaya, yarışmacılardan deniz ürünleriyle sarma hazırlayarak lezzetli tabaklar çıkarmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesi sonucunda eleme adayları belirlendi.

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim - 2

2.ETAPTA YARIŞAN İSİMLER

İlk etapta "deniz ürünleri sarma" tarifini en iyi şekilde tamamlayan beş yarışmacı eleme riskinden kurtuldu. Şeflerin değerlendirmeleri ile potaya girmekten kurtulan isimler; Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem oldu. Diğer yarışmacılar ise ikinci turu oynamak için yeniden tezgah başına geçti.  İkinci tura kalan yarışmacılar yaban mersini ve ahududu ile yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi.

Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim - 3

MASTERCHEF'TE POTAYA KALAN 7.İSİM

Verilen süre sonunda şefler, Ayşe, Erim, Kaan, Beyza, Akın ve Emre'nin tabaklarını değerlendirdi. Üç şefin verdiği kararla finale Ayşe ve Beyza kaldı. Gecenin sonunda 7. eleme adayı Ayşe seçildi.

Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim - 4

MASTERCHEF BU HAFTANIN ELEME ADAYLARI

1. Muratcan
2. Nevzat
3. Semih
4. Eda
5. Şirin
6. Alper
7. Ayşe

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