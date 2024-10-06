Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim
Masterchef Türkiye 2024'ün son bölümünde eleme adaylarına yenisi eklendi. Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna'nın jüri olduğu yarışmada iki takım arasında dokunulmazlık mücadelesi yaşandı.Kıran kırana geçen mücadelenin ardından 7. eleme adayı belli oldu. Peki, MasterChef'te bu haftanın 7. eleme adayı kim oldu, potaya hangi yarışmacı girdi?
MasterChef'te mücadele hız kesmeden devam ediyor. Ana kadroya kalmayı başaran isimler, MasterChef şampiyonu olmak için mücadele gösteriyor. Yayımlanan son bölümünde eleme adaylarına bir yenisi eklendi.Özel konuk olarak katılan şef Hüseyin Kankaya, yarışmacılardan deniz ürünleriyle sarma hazırlayarak lezzetli tabaklar çıkarmalarını istedi. Dokunulmazlık mücadelesi sonucunda eleme adayları belirlendi.