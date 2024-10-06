Masterchef Türkiye eleme adayı kim oldu? Masterchef'de potaya giren 7. isim

2.ETAPTA YARIŞAN İSİMLER

İlk etapta "deniz ürünleri sarma" tarifini en iyi şekilde tamamlayan beş yarışmacı eleme riskinden kurtuldu. Şeflerin değerlendirmeleri ile potaya girmekten kurtulan isimler; Onur, Ezgi, Nigar, Hakan ve Kerem oldu. Diğer yarışmacılar ise ikinci turu oynamak için yeniden tezgah başına geçti. İkinci tura kalan yarışmacılar yaban mersini ve ahududu ile yaratıcı tabak hazırlamak için yeniden önlük giydi.