MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları

Eleme turlarına devam eden MasterChef Türkiye'nin 4 Temmuz tarihli son bölümünde kıyasıya bir mücadele yaşandı. Üçlü düellolarının galibi olan isim, bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Peki, MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları

MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları - 1

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam yarışmacılar final eleme turuna kalmak için kıyasıya bir mücadele gösterdi.  Üçlü eleme düellosunda yarışmacılar, ratatouille, bolonez soslu tagliatelle, Bursa pideli köfte ve düğün çorbası yaparak jüri üyelerinin karşısına çıktı. En iyi tabağı çıkan yarışmacılar, bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Peki, MasterChef'te üst turu kimler kazandı? Final eleme turuna kimler kaldı?

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları - 2

İLK TURDA KAZANAN İSİM

İlk turda Nejat, Sezer ve Kaan ratatouille yapmak için karşı karşıya geldi. Şeflerin yaptığı değerlendirme sonrası gecenin kazananı Kaan oldu.

MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları - 3

2.TUR KAZANANI

2. elemelerin bir sonraki aşamasında ise şefler Serhat, Sabahattin ve Turan'dan bolonez soslu tagliatelle yapmalarını istedi. Süre sonunda şeflerin kararı ile bu turun kazananı Serhat oldu.

MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları - 4

3.TUR KAZANANI

Vasily, Şeyhmus ve Erman eşleşmesinde istenen yemek ise Bursa pideli köfte oldu. 40 dakikalık süre sonunda üçlü düellonun galibi olarak üst tura çıkmaya hak kazanan isim ise Şeyhmus oldu.

MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları - 5

SON ETABIN  GALİBİ KİM OLDU?

Son etapta ise Cansel, Ayşe ve Serap düğün çorbası yemeğiyle şeflerin karşısına çıktı. Dello sonunda şefler kararını açıkladı. Şeflerin kararı ile gecenin kazananı açık ara farkla Ayşe oldu.

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