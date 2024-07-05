MasterChef üst tura kimler çıktı, kimler final etabına katılmaya hak kazandı? İşte 4 Temmuz düellolarının kazananları

MasterChef Türkiye'de ana kadro seçmeleri hız kesmeden devam ediyor. Dün akşam yarışmacılar final eleme turuna kalmak için kıyasıya bir mücadele gösterdi. Üçlü eleme düellosunda yarışmacılar, ratatouille, bolonez soslu tagliatelle, Bursa pideli köfte ve düğün çorbası yaparak jüri üyelerinin karşısına çıktı. En iyi tabağı çıkan yarışmacılar, bir üst tura çıkmaya hak kazandı. Peki, MasterChef'te üst turu kimler kazandı? Final eleme turuna kimler kaldı?