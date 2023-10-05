MasterChef yeni bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu: Yarışmacılardan biri diskalifiye mi olacak mı?
MasterChef Türkiye All Star 109. bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu. Fiziksel temas görüntüleri ardından diskalifiye soruları gündeme geldi. 5 Ekim tarihli bölümde Barış - Barbaros kavgasının ayrıntıları belli olacak.
MasterChef'in 5 Ekim tarihli yeni bölüm fragmanında Barış ve Barbaros arasında yaşanan kavga dikkat çekti. Tansiyonun yükselmesi sonucu yarışmacılar birbirine fiziksel temasta bulundu.