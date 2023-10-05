MasterChef yeni bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu: Yarışmacılardan biri diskalifiye mi olacak mı?

MasterChef Türkiye All Star 109. bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu. Fiziksel temas görüntüleri ardından diskalifiye soruları gündeme geldi. 5 Ekim tarihli bölümde Barış - Barbaros kavgasının ayrıntıları belli olacak.

MasterChef yeni bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu: Yarışmacılardan biri diskalifiye mi olacak mı? - 1

MasterChef'in 5 Ekim tarihli yeni bölüm fragmanında Barış ve Barbaros arasında yaşanan kavga dikkat çekti. Tansiyonun yükselmesi sonucu yarışmacılar birbirine fiziksel temasta bulundu.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef yeni bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu: Yarışmacılardan biri diskalifiye mi olacak mı? - 2

İkili arasındaki gerginlik "Sessiz konuş diyorum. Niye sen bizi reklam ediyorsun millete. Sen elini kolunu ne oynatıyorsun Barbaros?" sözleriyle başladı. Diğer yarışmacılar ikilinin arasına girerek olayın büyümesine engel olmaya çalıştı.

MasterChef yeni bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu: Yarışmacılardan biri diskalifiye mi olacak mı? - 3

DİSKALİFİYE KARARI MI VERİLEECEK?

Somer Şef'in "Masterchef tarihinde aday belirlemeyi biraz sonra yapacağımız şekilde yaptığımız hiçbir oyun olmadı. Bu kadar olaylı çok az gece hatırlıyorum. Üzerindekini çıkarıyorsun..." sözleri diskalifiye ihtimalini akıllara getirdi.

MasterChef yeni bölüm fragmanına Barış - Barbaros kavgası damga vurdu: Yarışmacılardan biri diskalifiye mi olacak mı? - 4

MasterChef'te diskalifiye olup olmayacağı 5 Ekim Perşembe akşamı ekrana gelecek 109. bölümünde belli olacak.

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