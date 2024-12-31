MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor?

MasterChef'te final heyecanı başladı. Aylardır süren MasterChef mücadelesi sonunda yarışmacılardan biri şampiyonluk unvanının sahibi olacak. Ancak programa O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ve Survivor yeni sezonu nedeniyle kısa bir ara verildi. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor?

MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor? - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final için geri sayım başladı.

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MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor? - 2

MASTERHEF YENİ BÖLÜM NE ZAMAN? 

Yayımlanan fragmanda MasterChef 2024 yeni bölüm ve final tarihi açıklandı. Ekran macerasına yılbaşı tatili nedeniyle ara veren MasterChef 9 Ocak 2025'de kaldığı yerden devam edecek.

MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor? - 3

MASTERCHEF FİNALİ NE ZAMAN?

Tanıtıma göre, 9 Ocak'ta ilk finalist, 10 Ocak'ta 2. finalist belli olacak. MasterChef finali ise 11 Ocak Cumartesi ekranlara gelecek.

MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor? - 4

MASTERCHEF'E VEDA EDEN SON İSİM

Son bölümde MasterChef hayallerine veda eden ve elenen isim ise Beyza oldu. Geceyi 62 puanla noktalayan Kerem, MasterChef'te ilk 4'e kalan son isim oldu.

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