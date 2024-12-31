MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor?
MasterChef'te final heyecanı başladı. Aylardır süren MasterChef mücadelesi sonunda yarışmacılardan biri şampiyonluk unvanının sahibi olacak. Ancak programa O Ses Türkiye yılbaşı özel bölümü ve Survivor yeni sezonu nedeniyle kısa bir ara verildi. Peki, MasterChef yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? MasterChef ne zaman bitiyor?
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te büyük final için geri sayım başladı.