MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi

TV8 ekranlarında yayımlanan fenomen MasterChef yarışma programı ilk etabı ile seyirci karşısına çıkıyor. Adaylar, üç aşamadan geçtikten sonra başarılı olan adaylar ana kadroda yarışma imkanı yakalıyor. İlk turda MasterChef aday adayları, tek tek jüri karşısında seçtikleri bir tabağı çıkarıyor. İşte, MasterChef yayın günü...