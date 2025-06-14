MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi
Lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu başlıyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu sevilen yarışma programı MasterChef yeni sezon fragmanı ardından yayın günü de belli olmuştu. 2025 yılının MasterChef'inin belirleneceği yarışma ne zaman yayımlanacak?
TV8 ekranlarında yayımlanan fenomen MasterChef yarışma programı ilk etabı ile seyirci karşısına çıkıyor. Adaylar, üç aşamadan geçtikten sonra başarılı olan adaylar ana kadroda yarışma imkanı yakalıyor. İlk turda MasterChef aday adayları, tek tek jüri karşısında seçtikleri bir tabağı çıkarıyor. İşte, MasterChef yayın günü...