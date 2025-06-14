MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi

Lezzet yarışması MasterChef Türkiye'nin 2025 sezonu başlıyor. Jüri koltuğunda Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun oturduğu sevilen yarışma programı MasterChef yeni sezon fragmanı ardından yayın günü de belli olmuştu. 2025 yılının MasterChef'inin belirleneceği yarışma ne zaman yayımlanacak?

MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi - 1

TV8 ekranlarında yayımlanan fenomen MasterChef yarışma programı ilk etabı ile seyirci karşısına çıkıyor. Adaylar, üç aşamadan geçtikten sonra başarılı olan adaylar ana kadroda yarışma imkanı yakalıyor. İlk turda MasterChef aday adayları, tek tek jüri karşısında seçtikleri bir tabağı çıkarıyor. İşte, MasterChef yayın günü...

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MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi - 2

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Sevilen lezzet yarışması MasterChef Türkiye 2025 yeni sezonu ile 14 Haziran akşamı saat 20:00'de TV8 ekranlarına çıkıyor.

MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi - 3

Adaylar, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'ndan oluşan jüriye iddialı oldukları yemekleri yapacak. Başarılı olan adaylar ikinci tura çıkacak. İkinci aşama 3'lü elemeler olacak, ardından ana kadroya girebilmek için üçüncü tur düzenlenecek.

MasterChef yeni sezon ne zaman? 2025 MasterChef Türkiye yayın tarihi - 4

2024 MasterChef şampiyonluğunu Onur Üresin kazanmıştı. 2023 sezonunun kazananı ise Esra Tokelli olmuştu.

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