Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Ekranların klasikleşen yarışmalarından biri haline gelen MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir heyecanla beklenen yeni sezonun yayın tarihi belli oldu. Peki, Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Türkiye'nin en çok takip edilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, 2025-2026 sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yaz aylarının en popüler yapımlarından biri haline gelen MasterChef için haziran ayı işaret edildi.