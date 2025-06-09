Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Ekranların klasikleşen yarışmalarından biri haline gelen MasterChef Türkiye, yeni sezonuyla yeniden izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Uzun süredir heyecanla beklenen yeni sezonun yayın tarihi belli oldu. Peki, Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak?

Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 1

Türkiye'nin en çok takip edilen yarışma programlarından MasterChef Türkiye, 2025-2026 sezonuyla yeniden izleyici karşısına çıkacak. Yaz aylarının en popüler yapımlarından biri haline gelen MasterChef için haziran ayı işaret edildi.

N-LIFE HABERLERİ

Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 2

MASTERCHEF YENİ SEZON NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye jüri üyeliğinde Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu yer alacak. Haftalar sürecek olan rekabet sonucunda MasterChef Türkiye 2025 ana kadrosuna girmek için kıyasıya rekabet olacak.

Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 3

MasterChef Türkiye 14 Haziran 2025 Cumartesi akşamı saat 20:00'da TV 8 ekranlarında başlayacak.

Masterchef yeni sezonu ne zaman başlayacak? - 4

MASTERCHEF'İN SON ŞAMPİYONU KİM OLDU?

Finale kalan yarışmacılardan Onur Üresin ile Kerem Bilginer arasında kıyasıya geçen mücadele sonucunda Masterchef Türkiye'nin 8. sezon şampiyonu Onur Üresin oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER