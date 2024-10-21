MasterChef'e veda eden isim belli oldu: Senin gibi bir arkadaşım olsun isterdim

"SON SANİYEYE KADAR MÜCADELE ETTİN"

Danilo Zanna, “İyi ki geldin, çok yeteneklisin. Son zamanlarda zorlansan da son saniyeye kadar hep mücadele ettin. Yolun açık olsun” derken Mehmet Şef ise şöyle dedi:



“Arkadaş grubumda senin gibi biri olsun isterim açıkçası. Bireysellikle yürüyeceğini anlamıştım, bu bir süre seni götürürdü. Ancak kaybeden takımlarda yer alman senin şanssızlığın oldu. Yolun açık olsun, ailene de senin gibi birini yetiştirdiği için teşekkürler.”