MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman?

Yaklaşık 5,5 aydır ekran macerasına devam eden MasterChef Türkiye'nin 2022 sezonunda sona gelindi. Ekran macerasına kısa bir ara veren MasterChef'in yayınlanan son bölümünde ilk yarı finalist belli oldu. Büyük final için gün sayan programa kısa bir ara verildi. Peki, MasterChef'in ilk yarı finalisti kim oldu? MasterChef yeni bölüm ne zaman ekranlarda olacak?

MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman? - 1

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef son olarak 3 Ocak Salı akşamı 172. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kısa bir süre sonra 2022 şampiyonunu belirleyecek olan yarışma programının yeni bölümlerine ara verildi.

MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman? - 2

YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Bugün (5 Ocak) MasterChef yeni bölümü yerine "Sıfırıncı Gün" dizisi ekranda olacak. MasterChef'in 173. bölümü 6 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Bu bölümde ikinci finalist belli olacak.

MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman? - 3

İLK YARI FİNALİST KİM OLDU?

Rekabetin giderek kızıştığı yarışmanın son bölümünde Kıvanç, Metin, Görkem ve Ayaz yarı final mücadelesi verdi.

MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman? - 4

Büyük mücadelenin sonunda yarı finale kalacağı kesinleşen ilk isim Kıvanç Karadeniz oldu.

N-LIFE HABERLERİ

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