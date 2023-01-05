MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef son olarak 3 Ocak Salı akşamı 172. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kısa bir süre sonra 2022 şampiyonunu belirleyecek olan yarışma programının yeni bölümlerine ara verildi.
Bugün (5 Ocak) MasterChef yeni bölümü yerine "Sıfırıncı Gün" dizisi ekranda olacak. MasterChef'in 173. bölümü 6 Ocak Cuma günü yayınlanacak. Bu bölümde ikinci finalist belli olacak.
Rekabetin giderek kızıştığı yarışmanın son bölümünde Kıvanç, Metin, Görkem ve Ayaz yarı final mücadelesi verdi.
Büyük mücadelenin sonunda yarı finale kalacağı kesinleşen ilk isim Kıvanç Karadeniz oldu.