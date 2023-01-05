MasterChef'in ilk yarı finalisti belli oldu: MasterChef yeni bölüm ne zaman?

Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna’nın jürisinde yer aldığı MasterChef son olarak 3 Ocak Salı akşamı 172. bölümüyle izleyici karşısına çıkmıştı. Kısa bir süre sonra 2022 şampiyonunu belirleyecek olan yarışma programının yeni bölümlerine ara verildi.