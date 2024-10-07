MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu
MasterChef'te 6 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Nevzat, Semih, Alper, Ayşe, Eda, Şirin ve Muratcan'ın kıyasıya rekabet ettiği gecede; yaratıcılık etabındaki alışveriş listesi şefleri sinirlendirdi. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.
6 Ekim Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşanan MasterChef'te; Nevzat, Semih, Alper, Ayşe, Eda, Şirin ve Muratcan tüm hünerlerini sergiledi.