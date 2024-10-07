MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu

MasterChef'te 6 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Nevzat, Semih, Alper, Ayşe, Eda, Şirin ve Muratcan'ın kıyasıya rekabet ettiği gecede; yaratıcılık etabındaki alışveriş listesi şefleri sinirlendirdi. Gece sonunda en başarısız tabağı yapan isim ise yarışmaya veda etti. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.

6 Ekim Pazar akşamı eleme gecesi heyecanı yaşanan MasterChef'te; Nevzat, Semih, Alper, Ayşe, Eda, Şirin ve Muratcan tüm hünerlerini sergiledi.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 2

ALIŞVERİŞ LİSTESİ ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Yarışmanın yaratıcılık etabında eleme adaylarına mandalina verildi. Ancak alışveriş sırasında Eda ve Şirin'in alışveriş listesi hazırlayıp Ezgi ve Nigar'a vermesi, onların da ürünleri unutmamaları için balkondan ikiliyi yönlendirmesi ortalığı karıştırdı.

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 3

"KİMSE HAK, HUKUKTAN BAHSEDEMEZ"

Balkondaki diğer yarışmacılar, "Hak, hukuk diyenler burada bundan bahsedemez" diye bu duruma tepki gösterirken; şefler olaya müdahale etti.

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 4

"BURASI ELEME YERİ"

Mehmet Şef, Ezgi ve Nigar'a "Burası eleme yeri. Size ne onların tabağından! Sizin böyle bir hakkınız yok" diye kızdı. Somer Şef de "Burada diğerlerinin suçu ne? Bu planı yapmamak mı?" sözleriyle tepki gösterdi.

Şefler ardından aralarında konuştu ve "Hakikaten şoktayım. Burada üç farklı varyasyon için çalışma yapılmış. Bazı yaptırımlar uygulanacak" diyerek Ezgi, Nigar ve Nigar yerine listeyi okuyan Beyza'yı stüdyo dışına çıkardı.

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 5

ŞEFLER, ÜRÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

Şefler, eleme adaylarından da aldıkları ürünleri yerlerini koymasını istedi. Yaratıcılık için yeni ürün ise mercanköşk oldu.

En yaratıcı tabağı hazırlayan yarışmacılardan; Semih, Muratcan ve Nevzat balkona çıkmayı başaran isimler oldu.

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 6

İkinci turda Ayşe, Eda, Şirin ve Alper, Danilo Şef'in hazırladığı tabağa en yakın yemeği yapmaya çalıştı.

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 7

ELENEN YARIŞMACI BELLİ OLDU

Gece sonunda MasterChef'e veda eden isim Ayşe oldu. Gözyaşlarını tutamayan Ayşe, "Gönül isterdi daha ileriye gitmek ama olmadı. Bu kadar geldi elimden, teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu - 8

"BİZ SENDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Mehmet Şef de "Ben de bir köy çocuğuyum. Köyde imkan bellidir. Dolayısıyla seni takdir etmekten başka söyleyeceğim bir söz olamaz. Tabii ki boş durmadın, gittin eğitimini aldın. Sana hem ekip olarak hem de şahsen elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.

Somer Şef ise "Hayat hepimize farklı başlangıçlar sunuyor. Bizim burada çok sevdiğimiz yarışmacılar oldu. Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki benim bugüne kadar Masterchef'te bu kadar saygı duyduğum hiçbir yarışmacı olmadı. Sen tüm Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahipsin. Senin duruşun inanılmaz örnek alınacak bir duruş. Biz senden çok şey öğrendik" açıklamasında bulundu.

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