MasterChef'te alışveriş listesi krizi: Veda eden isim belli oldu

"BİZ SENDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENDİK"

Mehmet Şef de "Ben de bir köy çocuğuyum. Köyde imkan bellidir. Dolayısıyla seni takdir etmekten başka söyleyeceğim bir söz olamaz. Tabii ki boş durmadın, gittin eğitimini aldın. Sana hem ekip olarak hem de şahsen elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.



Somer Şef ise "Hayat hepimize farklı başlangıçlar sunuyor. Bizim burada çok sevdiğimiz yarışmacılar oldu. Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki benim bugüne kadar Masterchef'te bu kadar saygı duyduğum hiçbir yarışmacı olmadı. Sen tüm Türkiye'nin gönlünde özel bir yere sahipsin. Senin duruşun inanılmaz örnek alınacak bir duruş. Biz senden çok şey öğrendik" açıklamasında bulundu.