MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu

HURİYE RİSK ALDI

Mehmet Şef, tek tek yarışmacılara nasıl bir yaratıcılık yemeği yapacağını sorarken Huriye'nin tatlı yapacağını söylemesi herkesi şaşırttı.

Bera, tatlı yapacağını söyleyen Huriye'ye "Evine gitmek istiyor" dedi. Bunun üzerine Huriye de "Seni gönderirim evine görürsün. Denedim ki yapıyorum. Soğandan olursa sarımsaktan da olur. İddialıyım" ifadelerini kullandı.