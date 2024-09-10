MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu

MasterChef Türkiye'de heyecan giderek artmaya devam ediyor. 9 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan yarışmada; yedeklere seçilen isimler ana kadroya girmek için mücadele etti. Tek etap olarak yapılan yarışmada ana kadroya girecek son isim belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, 9 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu - 2

Yedeklere seçilen yarışmacıların ana kadroya girmek için tüm hünerlerini sergilediği gecede tek etaplık bir oyun oynandı. Yarışmacılar, sarımsakla birbirinden yaratıcı tabaklar yapmak için süre boyunca ter döktü.

MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu - 3

HURİYE RİSK ALDI

Mehmet Şef, tek tek yarışmacılara nasıl bir yaratıcılık yemeği yapacağını sorarken Huriye'nin tatlı yapacağını söylemesi herkesi şaşırttı.

Bera, tatlı yapacağını söyleyen Huriye'ye "Evine gitmek istiyor" dedi. Bunun üzerine Huriye de "Seni gönderirim evine görürsün. Denedim ki yapıyorum. Soğandan olursa sarımsaktan da olur. İddialıyım" ifadelerini kullandı.

MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu - 4

Bera, Sercan, Huriye ve Enes gecenin en iyi tabağını yapan dörtlü oldu.

MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu - 5

İŞTE SARIMSAKLI TATLI

Huriye, sarımsak kullanarak yaptığı tatlı ile geceyi 3. olarak tamamladı.

MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu - 6

ANA KADROYA GİREN SON YARIŞMACI

Şeflerin tadımları sonrası MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren 6. ve son yarışmacı Bera oldu.

DAHA FAZLA GÖSTER