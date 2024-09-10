MasterChef'te ana kadro mücadelesi: Sarımsaktan tatlı geceye damga vurdu
MasterChef Türkiye'de heyecan giderek artmaya devam ediyor. 9 Eylül Pazartesi akşamı izleyici karşısına çıkan yarışmada; yedeklere seçilen isimler ana kadroya girmek için mücadele etti. Tek etap olarak yapılan yarışmada ana kadroya girecek son isim belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef Türkiye, 9 Eylül Pazartesi akşamı yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı.