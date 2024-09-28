MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz

Gece sonunda kazanan kırmızı takım oldu. Böylece Zübeyde'nin kaptanı olduğu kırmızı takım, ödül oyunu da dahil oynanan 4 oyunu da kazandı.

Birkaç hafta önce de mavi takımla 3-0 galibiyet elde eden Zübeyde, yeni bir ilke imza atmış oldu.