MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz

MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Ülkemize yurt dışından gelen lezzetlerin hazırlandığı gecede; şefler, bir tabağı değerlendirmeye almadı. İşte MasterChef'te yaşananlar...

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.

27 Eylül Cuma haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; şefler, bir tabağı değerlendirmeye almadı.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 2

SEMİH'İN GÖZÜNE SICAK SU GELDİ

İki takımda verilen yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışırken mavi takımda bir kaza yaşandı. Semih sıcak su dolu tencereyle hareket halindeyken Eda'ya çarptı ve Semih'in gözüne sıcak su geldi.

Takım arkadaşları Semih için endişelenirken; Eda da arkadaşından özür diledi.

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 3

ÇİFT TADIM ŞOKU

Tadıma başlayan şefler, ıspanak boraniye sora geldiğinde Erim'e tabağını anlattırdı. Ardından Somer Şef, "Çift tadım yaptın mı ya da yaptırdın mı?" diye sordu.

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 4

Böyle bir şey hatırlamadığını söyleyen Erim'e yanıt veren Somer Şef, "Alper'e denettikten sonra kaşığı yemeğin içine koymuşsun. Sonra da o kaşıkla tuz eklemişsin. Bu sebeple bu tabağı değerlendirmeme kararı aldık" dedi.

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 5

Gece sonunda kazanan kırmızı takım oldu. Böylece Zübeyde'nin kaptanı olduğu kırmızı takım, ödül oyunu da dahil oynanan 4 oyunu da kazandı.

Birkaç hafta önce de mavi takımla 3-0 galibiyet elde eden Zübeyde, yeni bir ilke imza atmış oldu.

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 6

Tüm hafta boyunca kaybeden mavi takımın potada olmayan üyeleri de bir dokunulmazlık oyunu oynadı.

MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz - 7

Bireysel dokunulmazlığı kazanan Alper, 5. eleme adayı olarak Hakan'ın adını söyledi. Arkadaşlarından en çok oy alan isim ise kaptan Akın oldu.

Böylece potada yarışacak 6 isim belli oldu. Bu hafta eleme potasındaki isimler Erim, Semih, Bera, Kaan, Hakan ve Akın oldu.

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