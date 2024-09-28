MasterChef'te büyük hata: Bir tabağı değerlendirmeye alamıyoruz
MasterChef Türkiye'nin 27 Eylül Cuma akşamı yayınlanan yeni bölümünde haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Ülkemize yurt dışından gelen lezzetlerin hazırlandığı gecede; şefler, bir tabağı değerlendirmeye almadı. İşte MasterChef'te yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan günden güne artıyor.
27 Eylül Cuma haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı gecede; şefler, bir tabağı değerlendirmeye almadı.