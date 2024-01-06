MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor

Ocak ayında ekran macerasını sonlandıracak MasterChef All Star 'ın finaliyle ilgili açıklama Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." ifadelerini kullandı.