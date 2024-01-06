MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor

MasterChef All Star'da final heyecanı başladı. Aylar süren MasterChef All Star mücadelesi kısa bir süre sonra tamamlanacak. Yarışmanın 5 Ocak tarihli bölümünde yarı finalistler belli oldu. Peki, MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı?

MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor - 1

Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde sona gelindi. Canlı yayınlanacak olan MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor - 2

Ocak ayında ekran macerasını sonlandıracak MasterChef All Star 'ın finaliyle ilgili açıklama Somer Sivrioğlu'ndan geldi. Sivrioğlu, final ile ilgili olarak; "Bu haftanın sonunda 7 Ocak Pazar gecesi canlı yayında MasterChef All Star 2023'ün şampiyonu belli olacak. Koca bir sezon geride kalıyor. Hepimiz bütün ekibimiz çok büyük emekler verdik. Çok uğraştık, hayırlısıyla bu haftayı da geçirip şampiyonumuzu hep beraber kutlayıp sarılmak istiyoruz. Hepimize bol şans." ifadelerini kullandı.

MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor - 3

YARI FİNALE KALAN İSİMLER

MasterChef All Star 5 Ocak Cuma akşamı çeyrek final heyecanı ile sevenleri ile buluştu. Bölüm sonunda bir yarışmacı hayallerine veda ederken, üç yarışmacı yarı finali garantiledi.

MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor - 4

SON DÖRDE KALAN İSİMLER

Barbaros gecenin sonunda en düşük puanı alarak MasterChef'e veda etti. Barbaros'un elenmesinin ardından yarı finale Esra, Hasan ve Tahsin kaldı.

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