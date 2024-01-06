MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı? MasterChef şampiyonu belli oluyor
MasterChef All Star'da final heyecanı başladı. Aylar süren MasterChef All Star mücadelesi kısa bir süre sonra tamamlanacak. Yarışmanın 5 Ocak tarihli bölümünde yarı finalistler belli oldu. Peki, MasterChef'te en son kim elendi, yarı finale hangi isimler kaldı?
Aylardır süren MasterChef All Star mücadelesinde sona gelindi. Canlı yayınlanacak olan MasterChef 2023 finalinde birinci olan yarışmacı büyük ödülün de sahibi olacak.