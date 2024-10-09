MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz"
MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Salı akşamı haftanın ilk takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Nevzat ve arkadaşları ile kırmızı takım kaptanı Kerem ve ekibi kıyasıya rekabet etti. Bir takımın yaptığı iki hata şefleri şoke ederken; kaybeden takım ve potaya giden iki yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...
Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.