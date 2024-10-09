MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz"

MasterChef Türkiye'de 8 Ekim Salı akşamı haftanın ilk takım oyunu oynandı. Mavi takım kaptanı Nevzat ve arkadaşları ile kırmızı takım kaptanı Kerem ve ekibi kıyasıya rekabet etti. Bir takımın yaptığı iki hata şefleri şoke ederken; kaybeden takım ve potaya giden iki yarışmacı belli oldu. İşte MasterChef son bölümde yaşananlar...

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 1

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri koltuğuna oturduğu, TV8'de izleyiciyle buluşan MasterChef 2024'te heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkıyor.

N-LIFE HABERLERİ

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 2

HAFTANIN İLK TAKIM OYUNU OYNANDI

Nevzat ve Kerem'in kaptan olup takımları kurduğu haftada, ilk takım oyunu oynandı. Şefler 7 bölge 7 ürün konseptiyle yarışmacılardan bir menü hazırlamalarını istedi.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 3

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİM"

Oyun öncesi eleme gecesi yaşanan alışveriş listesi ile alakalı konuşan yarışmacılardan Nigar, "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik" dedi.

Hakan ise Nigar'a inanmadığını belirtti ve "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek bilinerek yapılan bir şey" ifadelerini kullandı.

Nigar daha sonra Hakan'ın kendisiyle kişisel problemi olduğunu söyleyerek, "Ben bunu burada bırakmıyorum. Dışarıda seninle görüşeceğim" dedi.

Bu sözlere müdahale eden Mehmet Şef, "Öyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin" derken; Nigar da Hakan ile konuşup bunu çözeceğini belirtti.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 4

Ardından takımlar; pirinç, fındık, nohut, Kars gravyeri, kuzu eti, portakal ve zeytin ile tabaklarını hazırladı.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 5

KAPTAN NEVZAT YEMEĞİ UNUTTU

Yarışmacılar için verilen süre sona erdikten sonra Nevzat portakalı kimseye vermediği için mavi takımın bir yemeği unuttuğu ortaya çıktı. Nevzat tüm suçun kendinde olduğunu söyleyerek hem şeflerden hem de takımından özür diledi.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 6

MAVİ TAKIMDAN İKİ BÜYÜK HATA

Sonrasında yemekleri tatmaya başlayan şefler, tatlıya geldiklerinde Eda'nın tartının altında kek kalıbı metalinin kaldığını söyledi.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 7

OYUNU KAZANAN EKİP BELLİ OLDU

Mehmet Şef mavi takımın hataları için "Bir takım bir yemeği unuttu, diğer yemekten de metal parçası çıktı. Çok ilginç bir gün yaşıyoruz gerçekten" dedi.

Gece sonunda kazanan taraf Kerem'in kaptan olduğu kırmızı takım oldu.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 8

ALIŞVERİŞ LİSTESİ OKUYANLARIN CEZASI BELLİ OLDU

Somer Şef, pazar akşamı alışveriş listesi okudukları Nigar ve Ezgi, bireysel dokunulmazlık oyununa 5 dakika geç başlayacağını açıkladı. Beyza'nın da ilk bireysel dokunulmazlık oyununda 5 dakika geç başlayacağını ifade etti.

MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz" - 9

ELEME ADAYLARI BELLİ OLDU

Portakallı ördek hazırlayan mavi takım yarışmacılarından en iyi yemeği yapan Emre oldu. Bireysel dokunulmazlığı kazanan Emre, ilk eleme adayı olarak Eda'nın adını söyledi.

Konsey sonrası da arkadaşlarından en çok oyu alan Nigar da ikinci eleme adayı oldu.

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