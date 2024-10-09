MasterChef'te hata üstüne hata! "Çok ilginç bir gün yaşıyoruz"

"SENİNLE GÖRÜŞECEĞİM"

Oyun öncesi eleme gecesi yaşanan alışveriş listesi ile alakalı konuşan yarışmacılardan Nigar, "Bu yapılmaması gereken bir şey olabilirdi o an hiç bunu düşünemedik" dedi.



Hakan ise Nigar'a inanmadığını belirtti ve "Komik geliyor bana. Gayet de isteyerek bilinerek yapılan bir şey" ifadelerini kullandı.



Nigar daha sonra Hakan'ın kendisiyle kişisel problemi olduğunu söyleyerek, "Ben bunu burada bırakmıyorum. Dışarıda seninle görüşeceğim" dedi.

Bu sözlere müdahale eden Mehmet Şef, "Öyle bir şey aklınızdan bile geçirmeyin" derken; Nigar da Hakan ile konuşup bunu çözeceğini belirtti.