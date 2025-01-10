Masterchef'te ilk finalist açıklandı: Masterchef'te finale hangi yarışmacı kaldı? Onur mu Kerem mi?
Masterchef Türkiye 2024'ün 9 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan bölümünde 4 yarışmacı büyük finale adını yazdırmak için mücadele etti. Onur, Kerem, Eda ve Semih arasında geçen mücadelenin ardından bir isim 2024 sezonunun ilk finalisti oldu. Bölüm sonunda karşı karşıya gelen iki isim Onur ve Kerem oldu. Peki, Masterchef'te finale hangi yarışmacı kaldı? Onur mu Kerem mi?
MasterChef Türkiye 2024'te finale doğru heyecan dorukta! 9 Ocak 2025 akşamı gerçekleşen yarı finalde, Eda, Kerem, Semih ve Onur, şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini sergiledi. Şeflerin verdiği puanlar sonrasında son 2 aday Onur ve Kerem oldu.