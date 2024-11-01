Masterchef'te kızgın yağ kazası korkuttu: Beyza Aydın'a ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı?
MasterChef Türkiye yarışmasının 1 Kasım tarihli fragmanına kızgın yağ kazası damga vurdu. O anlarda yarışmacıların ve jüri üyelerinin büyük panik yaşadığı görülüyor. Tepsiyi çevirirken kızgın yağı yüzüne döktüğü görülen Beyza Aydın'ın akıbeti merak ediliyor. Peki, Beyza Aydın'a ne oldu, MasterChef'ten ayrıldı mı?
MasterChef Türkiye yarışmacılarından Beyza Aydın "ayrılık" haberleriyle gündem olmuşt. Geçirdiği bir kaza nedeniyle yüzü yandığı iddia edilen Aydın'ın yarışmaya veda ettiği öne sürülmüştü. MasterChef Türkiye'nin 1 Kasım tarihli yayınlanan yeni bölüm fragmanı sosyal medyada yer alan iddiaları doğruladı.